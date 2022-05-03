Над Дніпропетровщиною збито ворожий безпілотник. ФОТО
Захисники України збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову вдале "полювання" наших військових. Збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - написав він.
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MausMike
показати весь коментар03.05.2022 14:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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