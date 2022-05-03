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Над Дніпропетровщиною збито ворожий безпілотник. ФОТО

Захисники України збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову вдале "полювання" наших військових. Збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - написав він.

Над Дніпропетровщиною збито ворожий безпілотник 01
Над Дніпропетровщиною збито ворожий безпілотник 02
Над Дніпропетровщиною збито ворожий безпілотник 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Одесою знищено черговий російський безпілотник, - ОВА

Автор: 

армія рф (17713) безпілотник (4288) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3826)


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"зрусь" - воно й видно.
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03.05.2022 14:55 Відповісти
 
 