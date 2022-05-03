Над Дніпропетровщиною збито ворожий безпілотник. ФОТО

Захисники України збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову вдале "полювання" наших військових. Збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - написав він.







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