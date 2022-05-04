З РЛС окупантів "Зоопарк-1М" втекли "звірі", - ТрО "Північ". ФОТО
Захисники України знищили на Чернігівщині російський комплекс радіолокаційної розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1М".
Про це повідомляє Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"Із зоопарку втікли звірі. Хоча навряд чи встигли....
Знищений у Чернігівській області російський комплекс радіолокаційної розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1М".
Тепер це лише купа металобрухту.
Бий окупантів!
Віримо у Збройні Сили України!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+19 Vasyl A_Vinn
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+17 cimbitep
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+16 Small Jerboa
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https://youtu.be/deEQYNGo2Bk
Не буде російським окупантам спокою навіть в укриттях, бо від точних ударів української артилерії жоден посіпака не сховається.
Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
Один мільйон убитих мирних афганців за 10 років.
Більше 3 мільйонів біженців...
Це рашистська контр-батарейна система, виявляє розташування арт-систем, пускових ракет та наводить на них свою артилерію.
Дуже добре, що її знищили.
А орки, то ХЕРЬНЯ - м'ясо.
Чи реально орки намагалися нишпорки виявити розташування Київського ППО.
Такщо трофей здобутий давніше - але видно тільки зараз розібралися - що воно таке ...