З РЛС окупантів "Зоопарк-1М" втекли "звірі", - ТрО "Північ". ФОТО

Захисники України знищили на Чернігівщині російський комплекс радіолокаційної розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1М".

Про це повідомляє Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Із зоопарку втікли звірі. Хоча навряд чи встигли....

Знищений у Чернігівській області російський комплекс радіолокаційної розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1М".

Тепер це лише купа металобрухту.

Бий окупантів!

Віримо у Збройні Сили України!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Ворожа ракета як підставка під бульбу на Чернігівщині. ФОТО ДНЯ





