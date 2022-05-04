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З РЛС окупантів "Зоопарк-1М" втекли "звірі", - ТрО "Північ". ФОТО

Захисники України знищили на Чернігівщині російський комплекс радіолокаційної розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1М".

Про це повідомляє Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Із зоопарку втікли звірі. Хоча навряд чи встигли....

Знищений у Чернігівській області російський комплекс радіолокаційної розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1М".

Тепер це лише купа металобрухту.

Бий окупантів!

Віримо у Збройні Сили України!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Ворожа ракета як підставка під бульбу на Чернігівщині. ФОТО ДНЯ

З РЛС окупантів Зоопарк-1М втекли звірі, - ТрО Північ 01
З РЛС окупантів Зоопарк-1М втекли звірі, - ТрО Північ 02
З РЛС окупантів Зоопарк-1М втекли звірі, - ТрО Північ 03

Автор: 

РЛС (61) росія (65883) Чернігівщина (1584) тероборона (386)


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Топ коментарі
+19
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.05.2022 14:15
+17
краще б ті звірі не втекли, а здохли.
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04.05.2022 14:13
+16
"Зоопарк-1М" - дуже небезпечна та дорога штука.
Це рашистська контр-батарейна система, виявляє розташування арт-систем, пускових ракет та наводить на них свою артилерію.
Дуже добре, що її знищили.
А орки, то ХЕРЬНЯ - м'ясо.
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04.05.2022 14:34
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краще б ті звірі не втекли, а здохли.
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04.05.2022 14:13 Відповісти
То були смердючі свині...
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04.05.2022 14:14 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.05.2022 14:15 Відповісти
КРАСИВОЕ ! )))
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04.05.2022 14:18 Відповісти
Картина маслом.
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04.05.2022 14:33 Відповісти
Як на параді.
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04.05.2022 14:20 Відповісти
поганяли трохи орків )))

https://youtu.be/deEQYNGo2Bk

Не буде російським окупантам спокою навіть в укриттях, бо від точних ударів української артилерії жоден посіпака не сховається.
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04.05.2022 14:20 Відповісти
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
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04.05.2022 14:21 Відповісти
Я б на месте талибов и деньги взял и территорию отжал. Тем более рашке верить нельзя... дадут 15 млрд. $ но в рублях и по курсу 1:3
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04.05.2022 14:39 Відповісти
І хай кацапи ще заплатять компенсацію за совєцьку окупацію Афганістану.
Один мільйон убитих мирних афганців за 10 років.
Більше 3 мільйонів біженців...
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04.05.2022 16:31 Відповісти
"Зоопарк-1М" - дуже небезпечна та дорога штука.
Це рашистська контр-батарейна система, виявляє розташування арт-систем, пускових ракет та наводить на них свою артилерію.
Дуже добре, що її знищили.
А орки, то ХЕРЬНЯ - м'ясо.
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04.05.2022 14:34 Відповісти
Только меня смущает, что эти уроды были на Черниговщине?
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04.05.2022 14:52 Відповісти
Чи старе відео.
Чи реально орки намагалися нишпорки виявити розташування Київського ППО.
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04.05.2022 16:54 Відповісти
Були ..., тепер їх там вже немає !
Такщо трофей здобутий давніше - але видно тільки зараз розібралися - що воно таке ...
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04.05.2022 15:03 Відповісти
Україна ще роки два тому розробила вітчизняну установку "зоопарк -3" ,чи встигли їх трохи зробити чи ні?
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04.05.2022 16:38 Відповісти
 
 