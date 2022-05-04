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Из РЛС оккупантов "Зоопарк-1М" убежали "звери", - ТрО "Північ". ФОТО

Защитники Украины уничтожили в Черниговской области российский комплекс радиолокационной разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1М".

Об этом сообщает Региональное управление Сил ТрО "Північ" вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Из зоопарка убежали звери. Хотя вряд ли успели....

Уничтожен в Черниговской области российский радиолокационный разведочный комплекс и контроль стрельбы "Зоопарк-1М".

Теперь это только куча металлолома.

Бей оккупантов!

Верим в Вооруженные Силы Украины!" - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ захватили мощную радиолокационную станцию оккупантов. ФОТО

Из РЛС оккупантов Зоопарк-1М убежали звери, - ТрО Північ 01
Из РЛС оккупантов Зоопарк-1М убежали звери, - ТрО Північ 02
Из РЛС оккупантов Зоопарк-1М убежали звери, - ТрО Північ 03

Автор: 

РЛС (80) россия (96057) Черниговщина (1485) тероборона (340)


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Топ комментарии
+19
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.05.2022 14:15
+17
краще б ті звірі не втекли, а здохли.
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04.05.2022 14:13
+16
"Зоопарк-1М" - дуже небезпечна та дорога штука.
Це рашистська контр-батарейна система, виявляє розташування арт-систем, пускових ракет та наводить на них свою артилерію.
Дуже добре, що її знищили.
А орки, то ХЕРЬНЯ - м'ясо.
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04.05.2022 14:34
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краще б ті звірі не втекли, а здохли.
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04.05.2022 14:13 Ответить
То були смердючі свині...
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04.05.2022 14:14 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.05.2022 14:15 Ответить
КРАСИВОЕ ! )))
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04.05.2022 14:18 Ответить
Картина маслом.
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04.05.2022 14:33 Ответить
Як на параді.
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04.05.2022 14:20 Ответить
поганяли трохи орків )))

https://youtu.be/deEQYNGo2Bk

Не буде російським окупантам спокою навіть в укриттях, бо від точних ударів української артилерії жоден посіпака не сховається.
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04.05.2022 14:20 Ответить
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
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04.05.2022 14:21 Ответить
Я б на месте талибов и деньги взял и территорию отжал. Тем более рашке верить нельзя... дадут 15 млрд. $ но в рублях и по курсу 1:3
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04.05.2022 14:39 Ответить
І хай кацапи ще заплатять компенсацію за совєцьку окупацію Афганістану.
Один мільйон убитих мирних афганців за 10 років.
Більше 3 мільйонів біженців...
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04.05.2022 16:31 Ответить
"Зоопарк-1М" - дуже небезпечна та дорога штука.
Це рашистська контр-батарейна система, виявляє розташування арт-систем, пускових ракет та наводить на них свою артилерію.
Дуже добре, що її знищили.
А орки, то ХЕРЬНЯ - м'ясо.
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04.05.2022 14:34 Ответить
Только меня смущает, что эти уроды были на Черниговщине?
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04.05.2022 14:52 Ответить
Чи старе відео.
Чи реально орки намагалися нишпорки виявити розташування Київського ППО.
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04.05.2022 16:54 Ответить
Були ..., тепер їх там вже немає !
Такщо трофей здобутий давніше - але видно тільки зараз розібралися - що воно таке ...
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04.05.2022 15:03 Ответить
Україна ще роки два тому розробила вітчизняну установку "зоопарк -3" ,чи встигли їх трохи зробити чи ні?
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04.05.2022 16:38 Ответить
 
 