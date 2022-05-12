Кінотеатр "Тампере" горить у Києві. ФОТО
У Києві загорівся кінотеатр "Тампере".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
"Тампере" заходиться на вулиці Героїв Севастополя в Солом’янському районі.
Топ коментарі
+14 Юрий Панда
показати весь коментар12.05.2022 02:24 Відповісти Посилання
+9 Nik Niki #505821
показати весь коментар12.05.2022 06:37 Відповісти Посилання
+8 Colt
показати весь коментар12.05.2022 03:14 Відповісти Посилання
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И всё шло хорошо, пока не пришли видеомагнитофоны. Если честно, с него сыпалась труха ещё лет 20 назад. Если кинотеатры горят, то кому-то из застройщиков это нужно.
Здания заброшено десятки лет. В нем бомжи часто околачиваются. У местных депутатов вечные споры были за этот кинотеатр. Многие хотели снести и построить на его месте что-то. Места для новостройки там не хватит, здание маленькое очень и окружено с одной стороны дорогой, с другой жилыми домами и детским садиком. Вот на не большой супермаркет места хватит