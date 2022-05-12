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Кінотеатр "Тампере" горить у Києві. ФОТО

У Києві загорівся кінотеатр "Тампере".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

"Тампере" заходиться на вулиці Героїв Севастополя в Солом’янському районі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДТП у Києві: Авто на повній швидкості врізалося в бетонні блоки, загинули дві людини. ФОТО

Кінотеатр Тампере горить у Києві 01
Кінотеатр Тампере горить у Києві 02

Автор: 

Київ (19694) кіно (966) пожежа (4362)


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Топ коментарі
+14
... Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженныйсразу с шести концов. (с) "Золотой телёнок"
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12.05.2022 02:24 Відповісти
+9
Живу в 100 метрах от этого "кинотеатра".
Здания заброшено десятки лет. В нем бомжи часто околачиваются. У местных депутатов вечные споры были за этот кинотеатр. Многие хотели снести и построить на его месте что-то. Места для новостройки там не хватит, здание маленькое очень и окружено с одной стороны дорогой, с другой жилыми домами и детским садиком. Вот на не большой супермаркет места хватит
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12.05.2022 06:37 Відповісти
+8
Золотые времена кинотеатра были в 70-х, и назывался он "Відрадний".
И всё шло хорошо, пока не пришли видеомагнитофоны. Если честно, с него сыпалась труха ещё лет 20 назад. Если кинотеатры горят, то кому-то из застройщиков это нужно.
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12.05.2022 03:14 Відповісти
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Он на рабочий. Давно хотят снести
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12.05.2022 02:58 Відповісти
А що там в кінотеатрі інагурацію Зе у 2019 му показували ?
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12.05.2022 02:09 Відповісти
А в нем можно было потратить зенькину тысячу в свое время кто знает?
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12.05.2022 02:16 Відповісти
... Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженныйсразу с шести концов. (с) "Золотой телёнок"
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12.05.2022 02:24 Відповісти
...Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет - одно сплошное телевидение. (с) "Москва слезам не верит"
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12.05.2022 02:48 Відповісти
Он в лесах сто лет стоит. Поди решили что-то новое возвести
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12.05.2022 02:59 Відповісти
Золотые времена кинотеатра были в 70-х, и назывался он "Відрадний".
И всё шло хорошо, пока не пришли видеомагнитофоны. Если честно, с него сыпалась труха ещё лет 20 назад. Если кинотеатры горят, то кому-то из застройщиков это нужно.
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12.05.2022 03:14 Відповісти
Помню обрывание пуговиц в очередях к кассам "Отрадного", когда там показывали "Фантомаса" и "Кавказскую пленницу" в конце 60-х. На то время, это был один из новейших и самых крутых кинотеатров Киева. Аншлаги были постоянно.
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12.05.2022 08:01 Відповісти
Фантомас, Чингачгук, Комиссар Жюв, Комиссар Миклован, Земля Санникова, Итальянцы в России, В бой идут одни старики, Высокий блондин в чёрном ботинке, Ангар-18, Спасите Конкорд - ходить в школу было просто некогда.
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12.05.2022 12:35 Відповісти
Живу в 100 метрах от этого "кинотеатра".
Здания заброшено десятки лет. В нем бомжи часто околачиваются. У местных депутатов вечные споры были за этот кинотеатр. Многие хотели снести и построить на его месте что-то. Места для новостройки там не хватит, здание маленькое очень и окружено с одной стороны дорогой, с другой жилыми домами и детским садиком. Вот на не большой супермаркет места хватит
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12.05.2022 06:37 Відповісти
Пока эти псевдо- патриоты и питарасы у власти я уже ни чему не удивляюсь.
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12.05.2022 07:21 Відповісти
У власти одни гетерасты : все гетеросексуалы быдло, маньяки, насильники и моральные уроды, такие же, как ты.
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12.05.2022 12:29 Відповісти
Той момент коли відчуваю себе oldfag тому що не можу уявити собі Відрадний масив частиною Залізничного району.
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12.05.2022 07:26 Відповісти
И не надо - Отрадный сейчас относится к Соломенскому р-ну.
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12.05.2022 07:56 Відповісти
Ну це все одно краще, ніж спалювати будинки разом з людьми (як на Голосіївській площі біля готелю Мир).
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12.05.2022 12:11 Відповісти
Там не нікого не спалювали - бам делікатно вибухнув газ.
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12.05.2022 12:38 Відповісти
бам, і забудовник, який намагався виселити людей, має місце під новострой
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12.05.2022 12:43 Відповісти
 
 