Кинотеатр "Тампере" горит в Киеве. ФОТО

В Киеве загорелся кинотеатр "Тампере".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

"Тампере" находится на улице Героев Севастополя в Соломенском районе.

Кинотеатр Тампере горит в Киеве 01
Кинотеатр Тампере горит в Киеве 02

Топ комментарии
... Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженныйсразу с шести концов. (с) "Золотой телёнок"
Живу в 100 метрах от этого "кинотеатра".
Здания заброшено десятки лет. В нем бомжи часто околачиваются. У местных депутатов вечные споры были за этот кинотеатр. Многие хотели снести и построить на его месте что-то. Места для новостройки там не хватит, здание маленькое очень и окружено с одной стороны дорогой, с другой жилыми домами и детским садиком. Вот на не большой супермаркет места хватит
Золотые времена кинотеатра были в 70-х, и назывался он "Відрадний".
И всё шло хорошо, пока не пришли видеомагнитофоны. Если честно, с него сыпалась труха ещё лет 20 назад. Если кинотеатры горят, то кому-то из застройщиков это нужно.
12.05.2022 03:14 Ответить
Он на рабочий. Давно хотят снести
А що там в кінотеатрі інагурацію Зе у 2019 му показували ?
А в нем можно было потратить зенькину тысячу в свое время кто знает?
...Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет - одно сплошное телевидение. (с) "Москва слезам не верит"
Он в лесах сто лет стоит. Поди решили что-то новое возвести
Помню обрывание пуговиц в очередях к кассам "Отрадного", когда там показывали "Фантомаса" и "Кавказскую пленницу" в конце 60-х. На то время, это был один из новейших и самых крутых кинотеатров Киева. Аншлаги были постоянно.
Фантомас, Чингачгук, Комиссар Жюв, Комиссар Миклован, Земля Санникова, Итальянцы в России, В бой идут одни старики, Высокий блондин в чёрном ботинке, Ангар-18, Спасите Конкорд - ходить в школу было просто некогда.
Пока эти псевдо- патриоты и питарасы у власти я уже ни чему не удивляюсь.
У власти одни гетерасты : все гетеросексуалы быдло, маньяки, насильники и моральные уроды, такие же, как ты.
Той момент коли відчуваю себе oldfag тому що не можу уявити собі Відрадний масив частиною Залізничного району.
И не надо - Отрадный сейчас относится к Соломенскому р-ну.
Ну це все одно краще, ніж спалювати будинки разом з людьми (як на Голосіївській площі біля готелю Мир).
Там не нікого не спалювали - бам делікатно вибухнув газ.
бам, і забудовник, який намагався виселити людей, має місце під новострой
