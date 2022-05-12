Кинотеатр "Тампере" горит в Киеве. ФОТО
В Киеве загорелся кинотеатр "Тампере".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
"Тампере" находится на улице Героев Севастополя в Соломенском районе.
И всё шло хорошо, пока не пришли видеомагнитофоны. Если честно, с него сыпалась труха ещё лет 20 назад. Если кинотеатры горят, то кому-то из застройщиков это нужно.
Здания заброшено десятки лет. В нем бомжи часто околачиваются. У местных депутатов вечные споры были за этот кинотеатр. Многие хотели снести и построить на его месте что-то. Места для новостройки там не хватит, здание маленькое очень и окружено с одной стороны дорогой, с другой жилыми домами и детским садиком. Вот на не большой супермаркет места хватит