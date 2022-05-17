Трактор підірвався на протитанковій міні окупантів неподалік Макарова, - поліція. ФОТО

В селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"На щастя, в результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм. Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки", - йдеться в повідомленні.

Поліція Київщини вкотре застерігає громадян - уникайте лісових та польових доріг на деокупованих територіях.

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