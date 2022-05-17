Трактор підірвався на протитанковій міні окупантів неподалік Макарова, - поліція. ФОТО
В селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами.
Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.
"На щастя, в результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм. Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки", - йдеться в повідомленні.
Поліція Київщини вкотре застерігає громадян - уникайте лісових та польових доріг на деокупованих територіях.
Топ коментарі
+22 Valter Valter
показати весь коментар17.05.2022 21:05 Відповісти Посилання
+13 Баритон Саша
показати весь коментар17.05.2022 21:15 Відповісти Посилання
+9 Владислав Васильченко
показати весь коментар17.05.2022 21:20 Відповісти Посилання
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але це все фігня, порівняно з.....
Але не потрібно паніки - це другий випадок за весь період і узагальнення ні до чогоє
Так, прикро, шкода.... але без с/г техніки не лишимось.
є водоналивні котки, що нмд можуть визвати підрив протитанкової міни. Але краще, якщо їх штовхатиме на подовженому пристрої радіокерований трактор. Чи хоча б старий бульдозер типу дт75 із броньованим щитом замість отвалу. Управління через відеокамеру.
Геморой ще той звісно. І втрата соляри додаткова. Але навіть якщо тобі тракториста не жалко, то трактор коштує досить солідні гроші.
Скоріше всього - поле перевіряли і одну міну необачно пропустили (міни такі бувають і з дерев'яним корпусом і навіть без корпусні). Якщо ж не перевіряли, то де там всього одна міна взялася?