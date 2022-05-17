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Трактор підірвався на протитанковій міні окупантів неподалік Макарова, - поліція. ФОТО

В селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"На щастя, в результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм. Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки", - йдеться в повідомленні.

Поліція Київщини вкотре застерігає громадян - уникайте лісових та польових доріг на деокупованих територіях.

Читайте: У Тростянці біля лікарні на міні підірвався трактор, - Живицький. ФОТО

Трактор підірвався на протитанковій міні окупантів неподалік Макарова, - поліція 01
Трактор підірвався на протитанковій міні окупантів неподалік Макарова, - поліція 02

Автор: 

вибух (4536) Київська область (4133) мінування (1218) Нацполіція (15325)


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Топ коментарі
+22
Так можно и без с/х техники остаться. На каждом поле всегда найдется одна-две мины. Нужно сепаров и колаборантов перед тракторами с граблями пускать
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17.05.2022 21:05 Відповісти
+13
Головне, що хлопець в рубашці родився, дай Бог йому здоров'я!
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17.05.2022 21:15 Відповісти
+9
Эхо войны еще будет деясятилетиями проявлять себя...
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17.05.2022 21:20 Відповісти
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Блин теперь надо все трактора чем то противоминным сооружать или что...это же будет продолжаться и продолжаться
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17.05.2022 20:59 Відповісти
тепер і в лісі не погуляєш і на цвинтар не сходиш
але це все фігня, порівняно з.....
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17.05.2022 21:05 Відповісти
Просто то что цепляется сзади,х.з.как оно называется надо перед сельхоз работами цеплять спереди трактора и перепахивать поле,как на танках противоминным тралом
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18.05.2022 23:34 Відповісти
Так можно и без с/х техники остаться. На каждом поле всегда найдется одна-две мины. Нужно сепаров и колаборантов перед тракторами с граблями пускать
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17.05.2022 21:05 Відповісти
попів моцковських запрягати й гнати по полях... хай іскупають гріховність і гундяй-сатанізм....
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17.05.2022 22:26 Відповісти
Головне, що хлопець в рубашці родився, дай Бог йому здоров'я!
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17.05.2022 21:15 Відповісти
Эхо войны еще будет деясятилетиями проявлять себя...
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17.05.2022 21:20 Відповісти
100%
Але не потрібно паніки - це другий випадок за весь період і узагальнення ні до чогоє
Так, прикро, шкода.... але без с/г техніки не лишимось.
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17.05.2022 23:33 Відповісти
Гарний трактор, міцний. Наїхав на мину а водій живий.
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17.05.2022 23:47 Відповісти
Челленджер американський трудяга .
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17.05.2022 23:52 Відповісти
Є сухопутні тральщики. Для подальших жертв кожне поле,що було під окупацією має спочатку пройти тральщик! Після 2 світової їх майстрували самі фермери з тракторів. А нам треба танки старі переробити в декілька тральщиків.
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18.05.2022 00:22 Відповісти
Певно вижившиму водію трактора дістанеться на горіхи від власника господарства..
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18.05.2022 19:46 Відповісти
наявність гумової гусениці своє зробила - виявилась досить непоганим бронещитком для кабіни.
є водоналивні котки, що нмд можуть визвати підрив протитанкової міни. Але краще, якщо їх штовхатиме на подовженому пристрої радіокерований трактор. Чи хоча б старий бульдозер типу дт75 із броньованим щитом замість отвалу. Управління через відеокамеру.
Геморой ще той звісно. І втрата соляри додаткова. Але навіть якщо тобі тракториста не жалко, то трактор коштує досить солідні гроші.
Скоріше всього - поле перевіряли і одну міну необачно пропустили (міни такі бувають і з дерев'яним корпусом і навіть без корпусні). Якщо ж не перевіряли, то де там всього одна міна взялася?
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19.05.2022 10:39 Відповісти
 
 