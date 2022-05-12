УКР
У Тростянці біля лікарні на міні підірвався трактор, - Живицький. ФОТО

У місті Тростянець на Сумщині на міні підірвався трактор.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Тростянець. Біля лікарні (там, де стояв ворожий танк, що стріляв по лікарні) на міні підірвався цивільний трактор. Всі живі, одна людина отримала контузію", - написав чиновник.

Трапилося це сьогодні, 12 травня, по обіді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині на протитанкових мінах підірвався трактор та автомобіль ДСНС. ФОТО

вибух (4621) мінування (1221) Сумська область (4236) Тростянець (38)
Трактор это мелочь. Наши власти радостно рассказывают о посевной. Посеять это многое, но не главное. Вопрос в другом. Сможем ли мы собрать урожай хлеба в этом году. ведь достаточно одного залпа из РСЗО чтобы 100% уничтожить хлебное поле. А как горит хлеб лучше и не знать
12.05.2022 16:52 Відповісти
що ти несеш? і навіщо з погріба виходив? сиди там і не виходь.
12.05.2022 17:00 Відповісти
сможем. Им тогда не до залпов будет. А вот смогут ли этот хлеб в этом году есть бедуины и прочие феллахи - это вопрос.
12.05.2022 17:02 Відповісти
Ну так є центральні і західні області, де ніяких РСЗО нема і близько... Думаю, для себе має вистачити урожаю, але про експорт поки доведеться забути!
12.05.2022 17:04 Відповісти
У рашистів ще є крилаті ракети. Хіба переорювати поле, ділячи його на квадрати, щоб згоріло не все.
12.05.2022 17:17 Відповісти
А по противопажарке и должны быть квадраты по 50 га...
12.05.2022 20:49 Відповісти
Терпляче чекаю на чергове слововиверження наших форумних ікспердів. Варіантів за сьогодні два: міна не така, трактор не такий якийсь. Вивернуті уявлення інколи у наших диванних...
12.05.2022 17:02 Відповісти
Точно. Отмечусь; мина ПОМка, трактор ремонтопригоден.
