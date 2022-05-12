У Тростянці біля лікарні на міні підірвався трактор, - Живицький. ФОТО

У місті Тростянець на Сумщині на міні підірвався трактор.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Тростянець. Біля лікарні (там, де стояв ворожий танк, що стріляв по лікарні) на міні підірвався цивільний трактор. Всі живі, одна людина отримала контузію", - написав чиновник.

Трапилося це сьогодні, 12 травня, по обіді.

