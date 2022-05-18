Російські окупанти зруйнували будівлю синагоги у Маріуполі, - міськрада. ФОТОрепортаж

У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю "старої синагоги" та приміщення центру громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада у телеграмі.

"Окупанти зруйнували маріупольську синагогу. Черговий раз підтверджують свій ганебний статус "рашистів". Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху, та по кількості воєнних злочинів вже переплюнули нацистів. Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади. У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю "старої синагоги" та приміщення центру громади. Справжні варвари сучасності!", - йдеться в повідомленні.

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