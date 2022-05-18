Російські окупанти зруйнували будівлю синагоги у Маріуполі, - міськрада. ФОТОрепортаж
У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю "старої синагоги" та приміщення центру громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада у телеграмі.
"Окупанти зруйнували маріупольську синагогу. Черговий раз підтверджують свій ганебний статус "рашистів". Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху, та по кількості воєнних злочинів вже переплюнули нацистів. Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади. У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю "старої синагоги" та приміщення центру громади. Справжні варвари сучасності!", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.05.2022 12:16 Відповісти Посилання
+12 user009
показати весь коментар18.05.2022 12:46 Відповісти Посилання
+10 Dima30
показати весь коментар18.05.2022 12:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За кілька місяців до вторгнення Путіна в Україну олігарх Павло Фукс платив жителям Харкова за малювання свастик в місті.
Про це повідомляє видання https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/putin-russia-ukraine-invasion-nazi-operation-1325817/ Rolling Stone із посиланням на декілька джерел, включаючи американську розвідку, інформує .
Так, через посередників Фукс нібито пропонував вуличним злочинцям від 500 до 1500 доларів за графіті свастики в українських містах.
Все це, повідомляє видання, відбувалось за дорученням ФСБ РФ. Таким чином в РФ планували підкріпити свої розповіді про "страшний нацизм в Україні". Джерело:
Ви орки , перейшли всі межі для всіх народів!!!
Закон про антисеситизм прийняли, а про оборону Маріуполя та півдня забули.
про*бальщикапрезидента і здали Херсонщину(
Дивно, що на бєнємарафоні не показали, як Зеленський з мешканцями боронив Херсонщину. Бо Херсонщина під орками, а воно курва живе, нічого не розумію...
І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю», - цитує Зеленського Офіс президента.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html
- Слышал…Вот этого я и боюсь…
- Чего? Пгитеснения?!...
- Нет… Того, что Госсия придёт нас «защищать»…