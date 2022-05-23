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Новини Фото Війна
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Наєв привітав морпіхів із професійним святом та передав їм прилади нічного бачення: "Ви героїчно бороните незалежність України". ФОТОрепортаж

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділи морської піхоти, що боронять позиції на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в День морської піхоти він привітав особовий склад з професійним святом, а також передав морпіхам прилади нічного бачення.

"Дуже важливо, щоб щоночі ті, хто несе чергування на спостережних постах, почувалися якомога безпечніше. Впевнений, що це обладнання не лише додасть вам можливостей ведення бою у темну пору доби, а й обов’язково принесе значущу перевагу та користь", - наголосив генерал-лейтенант.

За словами Наєва, під час виконання бойових завдань кожен морпіх демонструє високий моральний дух, професійну майстерність, самовідданість та відповідальність.

"Від щирого серця дякую вам за вірність військовому обов’язку, зразкову службу і мужність. Ви героїчно бороните незалежність нашої країни на одному з найголовніших напрямків й даєте гідну відсіч ворогові, часто ризикуючи власним здоров’ям і навіть життям", - додав він.

Також командувач вручив найкращим військовослужбовцям відомчі відзнаки та цінні подарунки.

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Наєв привітав морпіхів із професійним святом та передав їм прилади нічного бачення: Ви героїчно бороните незалежність України 01
Наєв привітав морпіхів із професійним святом та передав їм прилади нічного бачення: Ви героїчно бороните незалежність України 02
Наєв привітав морпіхів із професійним святом та передав їм прилади нічного бачення: Ви героїчно бороните незалежність України 03
Наєв привітав морпіхів із професійним святом та передав їм прилади нічного бачення: Ви героїчно бороните незалежність України 04

Автор: 

ЗСУ (7544) Наєв Сергій (354) Об’єднані сили (598)


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З новини стається таке враження, що якби не професійне свято у морпіхів, то вони ніколи б не ООО тримали ці прилади. 🤔
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23.05.2022 12:17 Відповісти
То Монастырский дарит снайперскую винтовку в количестве одна штука бойцам КОРДа, то вот теперь Наев передаёт аж 3 ночника ( из своей зарплаты или спонсоры подогнали? ) морпехам с обязательным фотографированием и упоминанием в СМИ. Ребятки, вам не стыдно за такой мелочный пиар? Кстати экипировка у морпехов весьма скудная. Интересно куда идут миллионы долларов помощи собираемой по всему миру?...
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23.05.2022 12:22 Відповісти
это писец .. война идет , да те приборы давно должны быть у них !! еще кило печенья прикупили б и показали на всю страну !!
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23.05.2022 12:35 Відповісти
Було б смішно і сумно якщо вони зробили як всі роблять щоб похизуватись своєю роботою,для фотографії сфотографували апісля забрали і поїхали на іншу точку.
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23.05.2022 12:29 Відповісти
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23.05.2022 12:30 Відповісти
Згадую, як він проводив навчання перед Кримом... красиво виглядало.,
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23.05.2022 13:01 Відповісти
 
 