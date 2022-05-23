Наєв привітав морпіхів із професійним святом та передав їм прилади нічного бачення: "Ви героїчно бороните незалежність України". ФОТОрепортаж

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділи морської піхоти, що боронять позиції на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в День морської піхоти він привітав особовий склад з професійним святом, а також передав морпіхам прилади нічного бачення.

"Дуже важливо, щоб щоночі ті, хто несе чергування на спостережних постах, почувалися якомога безпечніше. Впевнений, що це обладнання не лише додасть вам можливостей ведення бою у темну пору доби, а й обов’язково принесе значущу перевагу та користь", - наголосив генерал-лейтенант.

За словами Наєва, під час виконання бойових завдань кожен морпіх демонструє високий моральний дух, професійну майстерність, самовідданість та відповідальність.

"Від щирого серця дякую вам за вірність військовому обов’язку, зразкову службу і мужність. Ви героїчно бороните незалежність нашої країни на одному з найголовніших напрямків й даєте гідну відсіч ворогові, часто ризикуючи власним здоров’ям і навіть життям", - додав він.

Також командувач вручив найкращим військовослужбовцям відомчі відзнаки та цінні подарунки.

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