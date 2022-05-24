Окупанти обстріляли Гуляйполе та Полтавку. Покшоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж
Росіяни продовжують гатити по населених пунктах Запорізької області. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Гуляйполя та селища Полтавки Пологівського району. Інформації щодо потерпілих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"23 травня до органів поліції надійшло кілька повідомлень про наслідки рашистського обстрілу. Поліцейські задокументували руйнації цивільної інфраструктури в Гуляйполі. Пошкоджено приміщення місцевої друкарні (вибито вікна, зруйновано стіни). Окрім того, снарядом окупанти влучили у гаражні приміщення станції технічного обслуговування, розпочалося займання – об’єкт знищено. У селі Полтавці Пологівського району зруйновано приватні будинки місцевих мешканців (вибито вікна і двері, пошкоджено дахи домівок)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у деяких селян пошкоджено двори, гаражі та господарчі прибудинкові споруди.
За фактами цих обстрілів поліцейські передали доказові матеріали збройного злочину до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 438 Кримінал
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