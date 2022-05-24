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Окупанти обстріляли Гуляйполе та Полтавку. Покшоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують гатити по населених пунктах Запорізької області. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Гуляйполя та селища Полтавки Пологівського району. Інформації щодо потерпілих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Окупанти обстріляли Гуляйполе та Полтавку. Покшоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, - Запорізька ОВА 01

"23 травня до органів поліції надійшло кілька повідомлень про наслідки рашистського обстрілу. Поліцейські задокументували руйнації цивільної інфраструктури в Гуляйполі. Пошкоджено приміщення місцевої друкарні (вибито вікна, зруйновано стіни). Окрім того, снарядом окупанти влучили у гаражні приміщення станції технічного обслуговування, розпочалося займання – об’єкт знищено. У селі Полтавці Пологівського району зруйновано приватні будинки місцевих мешканців (вибито вікна і двері, пошкоджено дахи домівок)", - йдеться у повідомленні.


Окупанти обстріляли Гуляйполе та Полтавку. Покшоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, - Запорізька ОВА 02
Окупанти обстріляли Гуляйполе та Полтавку. Покшоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, - Запорізька ОВА 03
Окупанти обстріляли Гуляйполе та Полтавку. Покшоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, - Запорізька ОВА 04

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Окупанти обстріляли Гуляйполе та Полтавку. Покшоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, - Запорізька ОВА 05
Окупанти обстріляли Гуляйполе та Полтавку. Покшоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, - Запорізька ОВА 06

Зазначається, що у деяких селян пошкоджено двори, гаражі та господарчі прибудинкові споруди.

За фактами цих обстрілів поліцейські передали доказові матеріали збройного злочину до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 438 Кримінал

Гуляйполе (94) обстріл (28472) Запорізька область (3601)


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24.05.2022 11:37 Відповісти
Нестор Іванович в свій час теж був трохи лохонувся та повірив кацапам... От вони знову прийшли через 100 років...
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24.05.2022 11:37 Відповісти
Нестор Іванавіч сидів на двух стільцях, сподобатись комунякам чи унрівцям, але Махно за комуняк був всім сердцем
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24.05.2022 11:50 Відповісти
 
 