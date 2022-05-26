УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4724 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
22 450 55

Рашист пограбував квартиру в Ірпені та залишив своє фото "на пам'ять"

Російський солдат пограбував квартиру жительки Ірпеня Валерії і залишив у помешкані своє фото.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, окупант сфотографував себе на Polaroid.

Ймовірно, він залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом. Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.

"Я знайшла його (фото. - Ред.) 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не вмикала (думала, що могли щось в нього покласти). А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, так як фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися", - розповіла жінка.

Її квартира знаходиться в житловому комплексі "Грін Ярд", там російські солдати жили три тижні.

У Валерії росіяни вкрали понад 10 золотих прикрас, але не брали хрестики, навіть з діамантами. Також забрали інші невеликі цінні речі.

Також дивіться: Цей "русский мир" прийде в дім кожного європейця, якщо його не зупинити, - голова уряду Ічкерії у вигнанні Закаєв. ВIДЕО

Рашист пограбував квартиру в Ірпені та залишив своє фото на память 01
Рашист пограбував квартиру в Ірпені та залишив своє фото на память 02
Рашист пограбував квартиру в Ірпені та залишив своє фото на память 03
Рашист пограбував квартиру в Ірпені та залишив своє фото на память 04

Автор: 

армія рф (17337) Ірпінь (358)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+30
Чергова тупа мерзенна кацапська свиня...
показати весь коментар
26.05.2022 17:28
+24
Ну і рило
показати весь коментар
26.05.2022 17:27
+18
то жопа
показати весь коментар
26.05.2022 17:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і рило
показати весь коментар
26.05.2022 17:27 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2022 17:32 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2022 17:56 Відповісти
то жопа
показати весь коментар
26.05.2022 17:28 Відповісти
Ще посрав в миску...
показати весь коментар
26.05.2022 17:28 Відповісти
і поїв з унітаза. і ще додому забрав, щоб вдома було з чого їсти
показати весь коментар
26.05.2022 19:53 Відповісти
Чергова тупа мерзенна кацапська свиня...
показати весь коментар
26.05.2022 17:28 Відповісти
Я помню на Полароид ещё в 95 году фоткались . ***** на фото ещё и не родился наверное
показати весь коментар
26.05.2022 17:29 Відповісти

мурло рюзьгемира
показати весь коментар
26.05.2022 17:29 Відповісти
......запалился тупой недоумок..... теперь жди возмездия весь остаток своего никчемного существования......
показати весь коментар
26.05.2022 17:30 Відповісти
Нажаль в Україні ******* нелюдів, що грабують громадян, поліція - виродки
показати весь коментар
26.05.2022 17:44 Відповісти
ЯКЕ КОНЧЕНЕ...
показати весь коментар
26.05.2022 17:30 Відповісти
до одного
показати весь коментар
26.05.2022 17:37 Відповісти
Думаю, що саме цього індивідуума потрібно обов'язково знайти і вбити, так би мовити, самим створити гарний сюжет для майбутнього фільма-трилера про вагу випадків у нашому житті.
показати весь коментар
26.05.2022 17:34 Відповісти
Ты ба, джынтыльмены веруюсчие, крестики не берут. Или может как в фильмах про вампиров взять в руки не могут, дыметь начинают.
показати весь коментар
26.05.2022 17:35 Відповісти
Мусульмани певно.
показати весь коментар
26.05.2022 18:35 Відповісти
Ну не дебил?
показати весь коментар
26.05.2022 17:36 Відповісти
Там таких 140 млн.
показати весь коментар
26.05.2022 17:49 Відповісти
А то что фотку случайно запалил это уже сказки, ему просто насрать на последствия бо дебил, вот фотку и оставил "по приколу".
показати весь коментар
26.05.2022 17:37 Відповісти
Що за нечисть у нього на правому плечі сидить?
показати весь коментар
26.05.2022 17:38 Відповісти
Дымовой ящер глаз хочет выгрызть)
показати весь коментар
26.05.2022 17:39 Відповісти
*лівому.
показати весь коментар
26.05.2022 17:39 Відповісти
Или черепаха, похоже больше)
показати весь коментар
26.05.2022 17:40 Відповісти
То не правое плечо, а левое.
показати весь коментар
26.05.2022 18:24 Відповісти
Фантом грифа, стервятника?
показати весь коментар
26.05.2022 19:18 Відповісти
вы правы....
показати весь коментар
26.05.2022 19:29 Відповісти
Не треба пояснювати кацапам,що таке Polaroid. Це для них культурний шок. Хоча,яка там культура..🤦
показати весь коментар
26.05.2022 17:42 Відповісти
пардон за содержание))))
очень многие украинцы, вернувшиеся в свои разрушенные и ограбленные дома или квартиры замечают одну характерную для русобыдла особенность, черту характера, обычай что ли - насрать (пардон) на пороге дома, квартиры, спальни... не в туалет а в раковину на кухне, умывальник в ванной и т.д...
это типа метка - здесь был (срал) руцкий....вяличие завоняло все углы...
показати весь коментар
26.05.2022 17:44 Відповісти
А шо ви хотіли, - кацапи в ізбах завжди срали на підлогу.
Звідси так званий "ісконний руцкій дух".

показати весь коментар
26.05.2022 18:04 Відповісти
Колись це було таким собі "оберегом" для злодіїв у Європі (щоб не піймали) Подібний випадок описаний Карелом Чапеком у оповіданні "Історія про зломщика та підпалювача"
показати весь коментар
26.05.2022 18:22 Відповісти
А так, як кацапи мають злодійську натуру, то засирати все, - це є їхня нєізбивная скрєпа. )))

показати весь коментар
26.05.2022 18:30 Відповісти
Да , срут где попало , зато крестики с бриллиантами не берут.Точно , боятся (а скорее - понты изображают) кары Божьей
показати весь коментар
26.05.2022 18:47 Відповісти
В кацапських дєрьовнях часто навіть "удобства во дворє" не влаштовували, - срали, де приспічить.

показати весь коментар
26.05.2022 18:56 Відповісти
Ем... так воно зі зворотнього боку так чорним і залишається, а лицевий бік спочатку білий, а потім проявляється. Щось вона не те каже. Здається мені, що він навмисне це фото зробив.
показати весь коментар
26.05.2022 17:45 Відповісти
Крестики не брали так как являются буддистами. Далай-Лама или кожукетович возьмут на себя ответственность за этого дебилоида ?
показати весь коментар
26.05.2022 17:52 Відповісти
Кожугетович крещений, до речі, в Україні, у Стаханові (зараз Кадіівка) Луганської області.
показати весь коментар
26.05.2022 17:59 Відповісти
То есть, если кожукетович и великий гундяй узнают, что бурят не взял крестики, а карлик узнает, что никого не изнасиловал, то орк -труп.
показати весь коментар
26.05.2022 18:21 Відповісти
це нiчого не означає, лише те, що малограмотний ординець мiмiкрує пiд так званого рюзькага...

взагалi для кацапо-орди православнута москальсьска ритуальнiсть замiнює справжню вiру...

показати весь коментар
28.05.2022 17:08 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2022 17:10 Відповісти
крестики не брали, т.к. в доме было нечто более ценное - сан.технический фаянс!
показати весь коментар
26.05.2022 18:03 Відповісти
рукожопости рабссиян нет предела. Этот рашист даже не знал что такое Полароид и что нужно подождать некоторое время для проявления снимка. Оно подумало что это детская игрушка и поперся в ванную за стиралкой.
показати весь коментар
26.05.2022 17:57 Відповісти
огидна пика
показати весь коментар
26.05.2022 17:59 Відповісти
В їх гребаній Бурятії й через 100 років не буде таких з любоввю побудованних будинків , плиткою викладенних під"їздів ...

Якщо повернеться колись до дому потім буде з захватом розповідати , що ось окупував він таку чудову хату й бачив там цілий Поларойд ...

А якщо не повернеться може вийти так , що ця ось фотка залишиться єдиною про його згадкою , що після його залишилась !
показати весь коментар
26.05.2022 18:00 Відповісти
Не переживай - буде От тільки "Бурятії" не буде Як не буде і самих бурятів А буде провінція "Північний Синьцзян" І житимуть там громадяни Китаю А бурятів пустять на добрива - щоб чумиза краще росла!
показати весь коментар
26.05.2022 18:28 Відповісти
А кучу лайна посеред квартири не лишив ?
показати весь коментар
26.05.2022 18:08 Відповісти
їбана кацапська свиня) гарне фото на надгробок)
показати весь коментар
26.05.2022 18:10 Відповісти
Нужно проверить нет ли этого ****** в плену...
показати весь коментар
26.05.2022 18:17 Відповісти
Ти теж окурвенец в мене в "базі"
Чекай.....прийдуть....
показати весь коментар
26.05.2022 18:24 Відповісти
В Гаазі оцінять 😆
показати весь коментар
26.05.2022 18:30 Відповісти
З Київської обл. рашисти відправили до своїх рідних ****** 60 т награбованих речей.
показати весь коментар
26.05.2022 18:54 Відповісти
Залишив у@обок , бо думає все зійде з рук .Але в Україні, нажаль, вже скільки людей які втратили все ,що вони підуть на все заради помсти всім свинокацапам без розбору.
показати весь коментар
26.05.2022 20:04 Відповісти
Можливо це його останнє передсмертне фото... сподіваюсь..
показати весь коментар
26.05.2022 20:15 Відповісти
Якщо у Валерії була така коштовна та вишукана свічка від легендарного бренда WoodWick, то уявляю, яка у неї була вишукана вся оселя. Шкода дівчину, шкода її гніздечко, шкода всіх, хто взагалі залишився без своїх домівок через от цю мерзоту, яка пограбувала та знищила те, що для Валерії було її життям та комфортом.

Горіть у пеклі, смердюча кацапня! Будьте прокляті навіки!
показати весь коментар
26.05.2022 21:26 Відповісти
Дебил ее хотел ее в темноте под ковром проявить, но не успел...
показати весь коментар
26.05.2022 22:43 Відповісти
 
 