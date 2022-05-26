Рашист пограбував квартиру в Ірпені та залишив своє фото "на пам'ять"

Російський солдат пограбував квартиру жительки Ірпеня Валерії і залишив у помешкані своє фото.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, окупант сфотографував себе на Polaroid.

Ймовірно, він залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом. Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.

"Я знайшла його (фото. - Ред.) 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не вмикала (думала, що могли щось в нього покласти). А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, так як фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися", - розповіла жінка.

Її квартира знаходиться в житловому комплексі "Грін Ярд", там російські солдати жили три тижні.

У Валерії росіяни вкрали понад 10 золотих прикрас, але не брали хрестики, навіть з діамантами. Також забрали інші невеликі цінні речі.

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