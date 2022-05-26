Рашист пограбував квартиру в Ірпені та залишив своє фото "на пам'ять"
Російський солдат пограбував квартиру жительки Ірпеня Валерії і залишив у помешкані своє фото.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, окупант сфотографував себе на Polaroid.
Ймовірно, він залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом. Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.
"Я знайшла його (фото. - Ред.) 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не вмикала (думала, що могли щось в нього покласти). А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, так як фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися", - розповіла жінка.
Її квартира знаходиться в житловому комплексі "Грін Ярд", там російські солдати жили три тижні.
У Валерії росіяни вкрали понад 10 золотих прикрас, але не брали хрестики, навіть з діамантами. Також забрали інші невеликі цінні речі.
Будь ласка, зачекайте...
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мурло рюзьгемира
очень многие украинцы, вернувшиеся в свои разрушенные и ограбленные дома или квартиры замечают одну характерную для русобыдла особенность, черту характера, обычай что ли - насрать (пардон) на пороге дома, квартиры, спальни... не в туалет а в раковину на кухне, умывальник в ванной и т.д...
это типа метка - здесь был (срал) руцкий....вяличие завоняло все углы...
Звідси так званий "ісконний руцкій дух".
взагалi для кацапо-орди православнута москальсьска ритуальнiсть замiнює справжню вiру...
Якщо повернеться колись до дому потім буде з захватом розповідати , що ось окупував він таку чудову хату й бачив там цілий Поларойд ...
А якщо не повернеться може вийти так , що ця ось фотка залишиться єдиною про його згадкою , що після його залишилась !
Чекай.....прийдуть....
Горіть у пеклі, смердюча кацапня! Будьте прокляті навіки!