Сапери ДСНС розміновують водні об'єкти на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В селі Горенка на Київщині проводяться роботи з гуманітарного розмінування на водних об’єктах з метою попередження випадків травмування та загибелі людей від наслідків бойових дій.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зазначається, що присутні на власні очі побачили практичну роботу, спрямовану на зменшення ризиків вибухонебезпечних предметів.
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Зэлэный_Змий
показати весь коментар27.05.2022 16:00 Відповісти Мені подобається 0
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар29.05.2022 03:34 Відповісти Мені подобається 0
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