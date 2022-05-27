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Сапери ДСНС розміновують водні об'єкти на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В селі Горенка на Київщині проводяться роботи з гуманітарного розмінування на водних об’єктах з метою попередження випадків травмування та загибелі людей від наслідків бойових дій.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що присутні на власні очі побачили практичну роботу, спрямовану на зменшення ризиків вибухонебезпечних предметів.

Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 01
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 02
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 03
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 04
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 05
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 06
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 07
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 08
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 09
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 10
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 11
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 12
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 13
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 14
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 15
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 16
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 17
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 18
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 19
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 20
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 21
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 22
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 23
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 24
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 25
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 26
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 27
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 28
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 29
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 30
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 31
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 32
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 33
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 34
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 35
Сапери ДСНС розміновують водні обєкти на Київщині 36
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Читайте: Сапери Нацгвардії знешкодили близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів на Київщині, - МВС

Автор: 

Київська область (4017) розмінування (989) Богачук Олег (1457)


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ніколи не розумів нащо сапери вдягають ті обладунки. Шо в броніку, шо без броніка. Якщо той снаряд у нього в руках вибухне, то його порве на шмаття разом з броніком. А в ньому мабудь жарко.
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27.05.2022 16:00 Відповісти
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29.05.2022 03:34 Відповісти
 
 