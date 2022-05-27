Сапери ДСНС розміновують водні об'єкти на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В селі Горенка на Київщині проводяться роботи з гуманітарного розмінування на водних об’єктах з метою попередження випадків травмування та загибелі людей від наслідків бойових дій.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що присутні на власні очі побачили практичну роботу, спрямовану на зменшення ризиків вибухонебезпечних предметів.









































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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