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Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Горенка в Киевской области проводятся работы по гуманитарному разминированию на водных объектах с целью предупреждения случаев травмирования и гибели людей от последствий боевых действий.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отмечается, что собравшиеся увидели практическую работу, направленную на уменьшение рисков от взрывоопасных предметов.

Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 01
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 02
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 03
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 04
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 05
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 06
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 07
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 08
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 09
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 10
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 11
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 12
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 13
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 14
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 15
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 16
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 17
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 18
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 19
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 20
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 21
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 22
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 23
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 24
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 25
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 26
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 27
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 28
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 29
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 30
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 31
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 32
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 33
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 34
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 35
Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области 36
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Киевская область (4128) разминирование (713) Богачук Олег (1462)


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ніколи не розумів нащо сапери вдягають ті обладунки. Шо в броніку, шо без броніка. Якщо той снаряд у нього в руках вибухне, то його порве на шмаття разом з броніком. А в ньому мабудь жарко.
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27.05.2022 16:00 Ответить
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29.05.2022 03:34 Ответить
 
 