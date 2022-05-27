Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В селе Горенка в Киевской области проводятся работы по гуманитарному разминированию на водных объектах с целью предупреждения случаев травмирования и гибели людей от последствий боевых действий.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Отмечается, что собравшиеся увидели практическую работу, направленную на уменьшение рисков от взрывоопасных предметов.
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Зэлэный_Змий
показать весь комментарий27.05.2022 16:00 Ответить Мне нравится 0
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий29.05.2022 03:34 Ответить Мне нравится 0
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