Саперы ГСЧС разминируют водные объекты в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Горенка в Киевской области проводятся работы по гуманитарному разминированию на водных объектах с целью предупреждения случаев травмирования и гибели людей от последствий боевых действий.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отмечается, что собравшиеся увидели практическую работу, направленную на уменьшение рисков от взрывоопасных предметов.









































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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