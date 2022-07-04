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Після обстрілу окупантів досі горить Вуглегірська ТЕС. ФОТО

Учора 3 липня російські окупанти завдали удару по території Вуглегірської теплоелектростанції в Донецькій області, внаслідок чого почалася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Після обстрілу окупантів досі горить Вуглегірська ТЕС 01

"Після вчорашнього обстрілу окупантами, досі горить Вуглегірська ТЕС", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку повномасштабного вторгнення на підконтрольному Донбасі затопило 10 шахт, - голова профспілки Волинець

Волинець Михайло (97) ТЕС (917) Вуглегірськ (12)


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в августє нівєдамава года ми станемо ачєшуїтєльно заряджені натовською зброєю і тоді ух....
судячи з того як московити рівняють бамбас він їм ні на юх не потрібен! і так буде всюди куди вони дотянуться! і як їх зупинити?
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04.07.2022 14:09 Відповісти
Тілько здатен - остання наша надія.
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04.07.2022 14:14 Відповісти
Как их остановить - знают в ЗСУ.
Не хотите ли приобщиться к знаниям вместо того, что бы на форумах задавать ********** вопросы?
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04.07.2022 14:21 Відповісти
Склады угля?
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04.07.2022 14:59 Відповісти
Бляха, а мы на моей последней работе делали там капитальный ремонт в 2012 всей электротехники и автоматики... всё коту под хвост ((
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04.07.2022 15:24 Відповісти
 
 