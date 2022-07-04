Після обстрілу окупантів досі горить Вуглегірська ТЕС. ФОТО

Учора 3 липня російські окупанти завдали удару по території Вуглегірської теплоелектростанції в Донецькій області, внаслідок чого почалася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Після вчорашнього обстрілу окупантами, досі горить Вуглегірська ТЕС", - йдеться у повідомленні.



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