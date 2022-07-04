Після обстрілу окупантів досі горить Вуглегірська ТЕС. ФОТО
Учора 3 липня російські окупанти завдали удару по території Вуглегірської теплоелектростанції в Донецькій області, внаслідок чого почалася пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
"Після вчорашнього обстрілу окупантами, досі горить Вуглегірська ТЕС", - йдеться у повідомленні.
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судячи з того як московити рівняють бамбас він їм ні на юх не потрібен! і так буде всюди куди вони дотянуться! і як їх зупинити?
Не хотите ли приобщиться к знаниям вместо того, что бы на форумах задавать ********** вопросы?