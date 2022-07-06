"95 квартал" підтримав армію патріотичними тату. ФОТО

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий та його дружина Ксенія зробили патріотичні татуювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На лівій руці актора - рядок з пісні Скрябіна "Бандерштатівські коломийки" - "той, хто любить Україну, має бути з нами" А на правій - "був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".

Дружина Кошового також зробила два татуювання.

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