"95 квартал" підтримав армію патріотичними тату. ФОТО
Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий та його дружина Ксенія зробили патріотичні татуювання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
На лівій руці актора - рядок з пісні Скрябіна "Бандерштатівські коломийки" - "той, хто любить Україну, має бути з нами" А на правій - "був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".
Дружина Кошового також зробила два татуювання.
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ПС.Щира подяка Порошенку за реальну допомогу армії озброєнням,броніками, пікапами, рушницями, кевларами, тепловізорами, супутниковим зв'язком від Маска і іншими ніштяками.
Міністерство оборони Литви відправило до України БПЛА Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці збирали кошти. Джерело:
Кошевой, ты жиром на твоем трусливом организме напоминаешь жирную свинью, умеющую только жрать, срать и спать. А в перерывах от этого хрюкаещь для тупого быдла, выбравшего клоуна свои дебильные шутки.
Мовляв , армія, дивись, які ми патріоти. І мовчіть тепер.