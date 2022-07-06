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"95 квартал" підтримав армію патріотичними тату. ФОТО

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий та його дружина Ксенія зробили патріотичні татуювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На лівій руці актора - рядок з пісні Скрябіна "Бандерштатівські коломийки" - "той, хто любить Україну, має бути з нами" А на правій - "був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".

Дружина Кошового також зробила два татуювання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Воювати не збираюся, у мене навичок немає, снайпер одразу вб'є" - актор "95 кварталу" Кошовий, друг президента Зеленського. ВIДЕО

95 квартал підтримав армію патріотичними тату 01
95 квартал підтримав армію патріотичними тату 02
95 квартал підтримав армію патріотичними тату 03
95 квартал підтримав армію патріотичними тату 04
95 квартал підтримав армію патріотичними тату 05

Автор: 

актор (143) Квартал-95 (183)


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Топ коментарі
+108
ШАПИТО!
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06.07.2022 16:32
+85
ПАТУЖНО !

і

БЕЗКОШТОВНО, для ЗСУ не передано жодної копійочки
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06.07.2022 16:37
+81
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06.07.2022 16:34
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Краще б він харакірі зробив собі.
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06.07.2022 22:10 Відповісти
От зараз прочитає, та ще й образиться.. які ж ви не вдячні українці..
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07.07.2022 00:10 Відповісти
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06.07.2022 22:20 Відповісти
Мда! Дно, днище! Хрен на лбу себе вытатуируйте, чтобы снайпер видел куда целиться. Надеюсь, что все 73% - е уже прозрели, на следующих выборах клоунов отправите на свалку? Обидно до слез жить в одной стране с такими "патриотами".
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06.07.2022 22:23 Відповісти
Навіщо цією дурнею нас відволікати всім і так ясно що кошовий кінчений дятел колись було про те коли один поц набив напис "привіт із Севастополя" на тому місці яким грав на роялі
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06.07.2022 22:26 Відповісти
🤮
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06.07.2022 22:41 Відповісти
зелені ідіоти краще б спілкувались українською у своїх виступах, а не москальською. Сучені патріоти.
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06.07.2022 22:43 Відповісти
Що за ***** я прочитав і подивився, чому лисий ішак і його піздося піаряться на скябіні? В окоп підарасню, чому бразильці, білоруси, британці за Україну життя віддають, а наше Гавно зелене піариться.
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06.07.2022 23:10 Відповісти
если сказать, что это "******", это ничего не сказать........
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06.07.2022 23:22 Відповісти
Квартал запіздав.
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07.07.2022 00:28 Відповісти
*****
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07.07.2022 01:09 Відповісти
БЛТЬ офігенна підтримка армії, як від ЗЕлі ні копійки, одні понти і кабаняча пика Кошового, суки пихаті !!!
ПС.Щира подяка Порошенку за реальну допомогу армії озброєнням,броніками, пікапами, рушницями, кевларами, тепловізорами, супутниковим зв'язком від Маска і іншими ніштяками.
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07.07.2022 02:24 Відповісти
дайош тату-шолом на всю лисину кошового!!!
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07.07.2022 06:23 Відповісти
А в цей час

Міністерство оборони Литви відправило до України БПЛА Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці збирали кошти. Джерело:
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07.07.2022 06:42 Відповісти
Стадо покидьків
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07.07.2022 07:05 Відповісти
Тату - это единственный патриотический шаг от 95 квартала. Они как были все, без исключений, включая клоуна, стаей идиотов., способных корчить рожи, так и остались.
Кошевой, ты жиром на твоем трусливом организме напоминаешь жирную свинью, умеющую только жрать, срать и спать. А в перерывах от этого хрюкаещь для тупого быдла, выбравшего клоуна свои дебильные шутки.
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07.07.2022 07:22 Відповісти
а*уєть
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07.07.2022 07:42 Відповісти
тепер ЗСУ буде в беспеці
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07.07.2022 09:16 Відповісти
Это всё, что разрешил Беня сделать вам для Армии?
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07.07.2022 09:49 Відповісти
Підтримали армію. Особливо підписом для піsдуnів.
Мовляв , армія, дивись, які ми патріоти. І мовчіть тепер.
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07.07.2022 10:02 Відповісти
У "Лесоповала" песня есть - "А у меня, у Вовочки, три татуировочки". - "У Жеки Кошевогочки на лапах две наколочки"
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07.07.2022 10:19 Відповісти
Кошовий - ти дебіл!
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07.07.2022 10:56 Відповісти
був би дебілом то не був "лисим з кварталу". це звичайна хитрожопа мерзота як і всі решта одноклубніків
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07.07.2022 16:28 Відповісти
Не було мозгів, за то тепер є тату!
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07.07.2022 13:38 Відповісти
Якщо на зеленій кучі г**на написали нарощеним емалевим нігтем - *золото*, то куча г**на все рівно не перетвориться в благородний елемент таблиці Менделеєва. Вчіть хімію, закони природи, правила поведінки людини в демократичному суспільстві.
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07.07.2022 13:40 Відповісти
Краще не робити взагалі ніяких ТАТУ . Патріотично можна розмалювати щось інше, а власне тіло на мій погляд краще не розмальовувати . Цеж ваше тіло.
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07.07.2022 13:45 Відповісти
Не копійки не дали на армію,про те жінці майже на сідницях і цицьках патриотичні наколки наробив.Ось хто нами керує- шапіто та піарщики,і так у всьому.
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07.07.2022 15:24 Відповісти
₴обаний цирк...
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07.07.2022 15:37 Відповісти
Яке воно кончене!!
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07.07.2022 16:04 Відповісти
Герої - бєнінці...
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07.07.2022 16:06 Відповісти
Впервые вижу у жирной свиньи наколки. Жека, ты через пару лет от своей свиноподобной туши и ходить нормально не сможешь. Хотя, когда вас, ЗЕбанутое ворье посадят, ты из свиноподобного дрыща превратишься в человека.
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07.07.2022 16:15 Відповісти
ідіоти
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07.07.2022 17:22 Відповісти
Квартальні ублюдки.
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07.07.2022 17:33 Відповісти
серйозно?!!!! ну все, рашисти всі попадають і самі у штабеля поскладаються!
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07.07.2022 18:26 Відповісти
********
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07.07.2022 18:37 Відповісти
Ну теперь точно выстоим
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07.07.2022 21:22 Відповісти
Цирк!
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08.07.2022 07:57 Відповісти
Гроші, що витратив на тату краще б ЗСУ віддав, ото була б підтримка.
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08.07.2022 08:38 Відповісти
Дніще. Пікалов нібито говорив, що у Нацгвардії, а його то на конуцертах то по тєліку бачиш....
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11.07.2022 12:12 Відповісти
А мені дуже подобаються патріотичні тату. Собі теж хочу зробити.
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08.02.2023 15:54 Відповісти
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