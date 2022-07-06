"95 квартал" поддержал армию патриотическими татуировками. ФОТО

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и его жена Ксения набили патриотические татуировки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

На левой руке актера - строка из песни Скрябина "Бандерштатівські коломийки" - "той, хто любить Україну, має бути з нами". А на правой - "був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".

Жена Кошевого также сделала две татуировки.

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