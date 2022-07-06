"95 квартал" поддержал армию патриотическими татуировками. ФОТО
Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и его жена Ксения набили патриотические татуировки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
На левой руке актера - строка из песни Скрябина "Бандерштатівські коломийки" - "той, хто любить Україну, має бути з нами". А на правой - "був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".
Жена Кошевого также сделала две татуировки.
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ПС.Щира подяка Порошенку за реальну допомогу армії озброєнням,броніками, пікапами, рушницями, кевларами, тепловізорами, супутниковим зв'язком від Маска і іншими ніштяками.
Міністерство оборони Литви відправило до України БПЛА Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці збирали кошти. Джерело:
Кошевой, ты жиром на твоем трусливом организме напоминаешь жирную свинью, умеющую только жрать, срать и спать. А в перерывах от этого хрюкаещь для тупого быдла, выбравшего клоуна свои дебильные шутки.
Мовляв , армія, дивись, які ми патріоти. І мовчіть тепер.