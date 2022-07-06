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"95 квартал" поддержал армию патриотическими татуировками. ФОТО

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и его жена Ксения набили патриотические татуировки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

На левой руке актера - строка из песни Скрябина "Бандерштатівські коломийки" - "той, хто любить Україну, має бути з нами". А на правой - "був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".

Жена Кошевого также сделала две татуировки.

Смотрите: "Воевать не собираюсь, у меня навыков нет, снайпер сразу убьёт", - актер "95 квартала" Кошевой, друг президента Зеленского. ВИДЕО

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95 квартал поддержал армию патриотическими татуировками 02
95 квартал поддержал армию патриотическими татуировками 03
95 квартал поддержал армию патриотическими татуировками 04
95 квартал поддержал армию патриотическими татуировками 05

актер (296) Квартал-95 (223)


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Топ комментарии
+108
ШАПИТО!
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06.07.2022 16:32
+85
ПАТУЖНО !

і

БЕЗКОШТОВНО, для ЗСУ не передано жодної копійочки
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06.07.2022 16:37
+81
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06.07.2022 16:34
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Страница 4 из 4
Краще б він харакірі зробив собі.
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06.07.2022 22:10 Ответить
От зараз прочитає, та ще й образиться.. які ж ви не вдячні українці..
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07.07.2022 00:10 Ответить
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06.07.2022 22:20 Ответить
Мда! Дно, днище! Хрен на лбу себе вытатуируйте, чтобы снайпер видел куда целиться. Надеюсь, что все 73% - е уже прозрели, на следующих выборах клоунов отправите на свалку? Обидно до слез жить в одной стране с такими "патриотами".
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06.07.2022 22:23 Ответить
Навіщо цією дурнею нас відволікати всім і так ясно що кошовий кінчений дятел колись було про те коли один поц набив напис "привіт із Севастополя" на тому місці яким грав на роялі
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06.07.2022 22:26 Ответить
🤮
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06.07.2022 22:41 Ответить
зелені ідіоти краще б спілкувались українською у своїх виступах, а не москальською. Сучені патріоти.
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06.07.2022 22:43 Ответить
Що за ***** я прочитав і подивився, чому лисий ішак і його піздося піаряться на скябіні? В окоп підарасню, чому бразильці, білоруси, британці за Україну життя віддають, а наше Гавно зелене піариться.
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06.07.2022 23:10 Ответить
если сказать, что это "******", это ничего не сказать........
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06.07.2022 23:22 Ответить
Квартал запіздав.
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07.07.2022 00:28 Ответить
*****
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07.07.2022 01:09 Ответить
БЛТЬ офігенна підтримка армії, як від ЗЕлі ні копійки, одні понти і кабаняча пика Кошового, суки пихаті !!!
ПС.Щира подяка Порошенку за реальну допомогу армії озброєнням,броніками, пікапами, рушницями, кевларами, тепловізорами, супутниковим зв'язком від Маска і іншими ніштяками.
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07.07.2022 02:24 Ответить
дайош тату-шолом на всю лисину кошового!!!
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07.07.2022 06:23 Ответить
А в цей час

Міністерство оборони Литви відправило до України БПЛА Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці збирали кошти. Джерело:
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07.07.2022 06:42 Ответить
Стадо покидьків
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07.07.2022 07:05 Ответить
Тату - это единственный патриотический шаг от 95 квартала. Они как были все, без исключений, включая клоуна, стаей идиотов., способных корчить рожи, так и остались.
Кошевой, ты жиром на твоем трусливом организме напоминаешь жирную свинью, умеющую только жрать, срать и спать. А в перерывах от этого хрюкаещь для тупого быдла, выбравшего клоуна свои дебильные шутки.
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07.07.2022 07:22 Ответить
а*уєть
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07.07.2022 07:42 Ответить
тепер ЗСУ буде в беспеці
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07.07.2022 09:16 Ответить
Это всё, что разрешил Беня сделать вам для Армии?
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07.07.2022 09:49 Ответить
Підтримали армію. Особливо підписом для піsдуnів.
Мовляв , армія, дивись, які ми патріоти. І мовчіть тепер.
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07.07.2022 10:02 Ответить
У "Лесоповала" песня есть - "А у меня, у Вовочки, три татуировочки". - "У Жеки Кошевогочки на лапах две наколочки"
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07.07.2022 10:19 Ответить
Кошовий - ти дебіл!
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07.07.2022 10:56 Ответить
був би дебілом то не був "лисим з кварталу". це звичайна хитрожопа мерзота як і всі решта одноклубніків
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07.07.2022 16:28 Ответить
Не було мозгів, за то тепер є тату!
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07.07.2022 13:38 Ответить
Якщо на зеленій кучі г**на написали нарощеним емалевим нігтем - *золото*, то куча г**на все рівно не перетвориться в благородний елемент таблиці Менделеєва. Вчіть хімію, закони природи, правила поведінки людини в демократичному суспільстві.
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07.07.2022 13:40 Ответить
Краще не робити взагалі ніяких ТАТУ . Патріотично можна розмалювати щось інше, а власне тіло на мій погляд краще не розмальовувати . Цеж ваше тіло.
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07.07.2022 13:45 Ответить
Не копійки не дали на армію,про те жінці майже на сідницях і цицьках патриотичні наколки наробив.Ось хто нами керує- шапіто та піарщики,і так у всьому.
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07.07.2022 15:24 Ответить
₴обаний цирк...
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07.07.2022 15:37 Ответить
Яке воно кончене!!
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07.07.2022 16:04 Ответить
Герої - бєнінці...
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07.07.2022 16:06 Ответить
Впервые вижу у жирной свиньи наколки. Жека, ты через пару лет от своей свиноподобной туши и ходить нормально не сможешь. Хотя, когда вас, ЗЕбанутое ворье посадят, ты из свиноподобного дрыща превратишься в человека.
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07.07.2022 16:15 Ответить
ідіоти
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07.07.2022 17:22 Ответить
Квартальні ублюдки.
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07.07.2022 17:33 Ответить
серйозно?!!!! ну все, рашисти всі попадають і самі у штабеля поскладаються!
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07.07.2022 18:26 Ответить
********
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07.07.2022 18:37 Ответить
Ну теперь точно выстоим
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07.07.2022 21:22 Ответить
Цирк!
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08.07.2022 07:57 Ответить
Гроші, що витратив на тату краще б ЗСУ віддав, ото була б підтримка.
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08.07.2022 08:38 Ответить
Дніще. Пікалов нібито говорив, що у Нацгвардії, а його то на конуцертах то по тєліку бачиш....
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11.07.2022 12:12 Ответить
А мені дуже подобаються патріотичні тату. Собі теж хочу зробити.
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08.02.2023 15:54 Ответить
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