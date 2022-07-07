Росіяни обстрілювали Харків з "Урагану", кількість жертв зросла до трьох, - Нацполіція

Кількість загиблих у результаті обстрілу Немишлянського району Харкова, вчиненого російськими окупантами у четвер, зросла до 3 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов

"За попередніми даними, наше місто обстріляне РСЗВ "Ураган", осколково-фугасні снаряди. 3 людей загинуло, 5 поранено", - зазначив він.

Наразі на місці події працюють медики та правоохоронці.

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