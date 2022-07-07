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Новини Фото Війна
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Наслідки удару окупантів по спеціалізованій школі у Харкові. ФОТОрепортаж

Війська РФ вдарили ракетами по спеціалізованому закладу освіти у Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, вибуховими хвилями пошкоджена будівля школи, утворилися дві воронки. Також зазнали ушкоджень будинки громадян та нежитлові будівлі, розташовані неподалік.

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили уламки боєприпасів, задокументували воєнний злочин країни-агресора.

Наслідки удару окупантів по спеціалізованій школі у Харкові 01
Наслідки удару окупантів по спеціалізованій школі у Харкові 02
Наслідки удару окупантів по спеціалізованій школі у Харкові 03
Наслідки удару окупантів по спеціалізованій школі у Харкові 04
Наслідки удару окупантів по спеціалізованій школі у Харкові 05

Читайте також: Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. В районі Ізюму противник намагається вести штурмові дії, - Синєгубов

Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) Нацполіція (15163) Харків (5591) школа (2208)


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За што же нас так нилюбят Кругом адни нацьістьі и фашистьі!!1
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07.07.2022 12:14 Відповісти
А кацапи нікого не ******* тому шо кацапи
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07.07.2022 12:19 Відповісти
Если завтра попадёт, спасибо нац. полиции за координаты
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07.07.2022 12:24 Відповісти
А хоч одне поліцейське в країні відділення попало під обстріл? Ні. Тому що мусора це "золотий фонд" колоборантів для кацапів, вони їх бережуть.
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07.07.2022 17:34 Відповісти
 
 