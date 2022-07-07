Наслідки удару окупантів по спеціалізованій школі у Харкові. ФОТОрепортаж

Війська РФ вдарили ракетами по спеціалізованому закладу освіти у Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, вибуховими хвилями пошкоджена будівля школи, утворилися дві воронки. Також зазнали ушкоджень будинки громадян та нежитлові будівлі, розташовані неподалік.

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили уламки боєприпасів, задокументували воєнний злочин країни-агресора.











Читайте також: Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. В районі Ізюму противник намагається вести штурмові дії, - Синєгубов