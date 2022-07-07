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Последствия удара оккупантов по специализированной школе в Харькове. ФОТОрепортаж

Войска РФ ударили ракетами по специализированному учебному заведению в Немышлянском районе Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, взрывными волнами повреждено здание школы, образовались две воронки. Также получили повреждения дома граждан и нежилые здания, расположенные неподалеку.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли обломки боеприпасов, задокументировали военное преступление страны-агрессора.

Последствия удара оккупантов по специализированной школе в Харькове 01
Последствия удара оккупантов по специализированной школе в Харькове 02
Последствия удара оккупантов по специализированной школе в Харькове 03
Последствия удара оккупантов по специализированной школе в Харькове 04
Последствия удара оккупантов по специализированной школе в Харькове 05

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армия РФ (19197) обстрел (27114) Нацполиция (16458) Харьков (7475) школа (3013)


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За што же нас так нилюбят Кругом адни нацьістьі и фашистьі!!1
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07.07.2022 12:14 Ответить
А кацапи нікого не ******* тому шо кацапи
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07.07.2022 12:19 Ответить
Если завтра попадёт, спасибо нац. полиции за координаты
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07.07.2022 12:24 Ответить
А хоч одне поліцейське в країні відділення попало під обстріл? Ні. Тому що мусора це "золотий фонд" колоборантів для кацапів, вони їх бережуть.
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07.07.2022 17:34 Ответить
 
 