Последствия удара оккупантов по специализированной школе в Харькове. ФОТОрепортаж
Войска РФ ударили ракетами по специализированному учебному заведению в Немышлянском районе Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, взрывными волнами повреждено здание школы, образовались две воронки. Также получили повреждения дома граждан и нежилые здания, расположенные неподалеку.
Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли обломки боеприпасов, задокументировали военное преступление страны-агрессора.
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Єто Другоє
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