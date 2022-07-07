Последствия удара оккупантов по специализированной школе в Харькове. ФОТОрепортаж

Войска РФ ударили ракетами по специализированному учебному заведению в Немышлянском районе Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, взрывными волнами повреждено здание школы, образовались две воронки. Также получили повреждения дома граждан и нежилые здания, расположенные неподалеку.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли обломки боеприпасов, задокументировали военное преступление страны-агрессора.











Смотрите: Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция. ФОТО