Жінка загинула у Слов’янську, бо в її будинок влучив снаряд. ФОТО

Росіяни вночі обстрілювали Слов’янськ. Один зі снарядів влучив у приватний будинок.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок нічного обстрілу та прямого влучання у приватний будинок загинула жінка", - написав він.

Мер закликав мешканців Слов’янська евакуюватися.

"Сьогодні веземо людей до Рівного. Завтра буде рейс до поїзда на Покровськ. У понеділок, 11 липня, - знов у Рівненську область із розселенням. Приймайте рішення", - додав він.

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