Жінка загинула у Слов’янську, бо в її будинок влучив снаряд. ФОТО
Росіяни вночі обстрілювали Слов’янськ. Один зі снарядів влучив у приватний будинок.
Про це повідомив мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок нічного обстрілу та прямого влучання у приватний будинок загинула жінка", - написав він.
Мер закликав мешканців Слов’янська евакуюватися.
"Сьогодні веземо людей до Рівного. Завтра буде рейс до поїзда на Покровськ. У понеділок, 11 липня, - знов у Рівненську область із розселенням. Приймайте рішення", - додав він.
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до свіжоі крові - здохни вже , падлюко і йди поскоріш до пекла ‼️😠