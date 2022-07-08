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Новини Фото Війна
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Жінка загинула у Слов’янську, бо в її будинок влучив снаряд. ФОТО

Росіяни вночі обстрілювали Слов’янськ. Один зі снарядів влучив у приватний будинок.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок нічного обстрілу та прямого влучання у приватний будинок загинула жінка", - написав він.

Мер закликав мешканців Слов’янська евакуюватися.

"Сьогодні веземо людей до Рівного. Завтра буде рейс до поїзда на Покровськ. У понеділок, 11 липня, - знов у Рівненську область із розселенням. Приймайте рішення", - додав він.

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Жінка загинула у Слов’янську, бо в її будинок влучив снаряд 01

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обстріл (28449) смерть (6750) Слов’янськ (599)


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У кремлівського злого карлика перед смертю агонія і звіряча жадоба
до свіжоі крові - здохни вже , падлюко і йди поскоріш до пекла ‼️😠
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08.07.2022 09:58 Відповісти
та якби ж то..., він ще живіше усіх живих..., щоб він сдох у страшних муках
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08.07.2022 10:00 Відповісти
 
 