За добу рашисти вбили 4 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 12 липня російські військові вбили 4 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Бахмуті і 1 у Часовому Ярі. Ще 8 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Росіяни будуть відповідати за кожен свій злочин на українській землі!", - йдеться у повідомленні.

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