На Київщині виявили тіло ще одного розстріляного окупантами цивільного, - Нацполіція. ФОТО
У лісі поблизу села Здвижівка Бучанського району Київської області жителі виявили могилу із саморобним хрестом, яка знаходилась в 30 метрах від колишніх позицій російських загарбників.
Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Поліцейські Бучанського районного управління поліції під час огляду могили, виявили тіло чоловіка, яке оглянули та направили на судово-медичну експертизу.
"Нині поліція працює над встановленням особи загиблого. Чоловікові приблизно 47 років. Одягнений у синю куртку, чорні брюки, чорний светр та чорні черевики. Шапка чорного кольору була натягнута загиблому до підборіддя. Серед речей загиблого знайшли дитячу іграшку" - повідомили у поліції.
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Andy S #414870
показати весь коментар15.07.2022 17:49 Відповісти Мені подобається 1
Hulio
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Александр Александров #470855
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