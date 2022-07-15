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На Київщині виявили тіло ще одного розстріляного окупантами цивільного, - Нацполіція. ФОТО

У лісі поблизу села Здвижівка Бучанського району Київської області жителі виявили могилу із саморобним хрестом, яка знаходилась в 30 метрах від колишніх позицій російських загарбників.

Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

На Київщині виявили тіло ще одного розстріляного окупантами цивільного, - Нацполіція 01

Поліцейські Бучанського районного управління поліції під час огляду могили, виявили тіло чоловіка, яке оглянули та направили на судово-медичну експертизу.

На Київщині виявили тіло ще одного розстріляного окупантами цивільного, - Нацполіція 02
На Київщині виявили тіло ще одного розстріляного окупантами цивільного, - Нацполіція 03

Також дивіться: На колишніх позиціях окупантів на Київщині виявлено тіло вбитого мирного мешканця, - Нацполіція. ФОТО

На Київщині виявили тіло ще одного розстріляного окупантами цивільного, - Нацполіція 04

"Нині поліція працює над встановленням особи загиблого. Чоловікові приблизно 47 років. Одягнений у синю куртку, чорні брюки, чорний светр та чорні черевики. Шапка чорного кольору була натягнута загиблому до підборіддя. Серед речей загиблого знайшли дитячу іграшку" - повідомили у поліції.

На Київщині виявили тіло ще одного розстріляного окупантами цивільного, - Нацполіція 05

Також дивіться: Тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

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Київська область (4025) Нацполіція (15168) жертви (1793)


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Рашистские твари, после ленд-лиза будем жечь вас пачками.
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15.07.2022 17:49 Відповісти
Орда.
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15.07.2022 17:50 Відповісти
всем любителям русского мира .... это вас ждет суки, и русским пох кого убивать.
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15.07.2022 18:08 Відповісти
 
 