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В Киевской области обнаружили тело еще одного расстрелянного оккупантами гражданского, - Нацполиция. ФОТО

В лесу близ села Здвижевка Бучанского района Киевской области жители обнаружили могилу с самодельным крестом, которая находилась в 30 метрах от бывших позиций российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

В Киевской области обнаружили тело еще одного расстрелянного оккупантами гражданского, - Нацполиция 01

Полицейские Бучанского районного управления полиции во время осмотра могилы обнаружили тело мужчины, который был осмотрен и направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

В Киевской области обнаружили тело еще одного расстрелянного оккупантами гражданского, - Нацполиция 02
В Киевской области обнаружили тело еще одного расстрелянного оккупантами гражданского, - Нацполиция 03

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В Киевской области обнаружили тело еще одного расстрелянного оккупантами гражданского, - Нацполиция 04

"В настоящее время полиция работает над установлением личности погибшего. Мужчине примерно 47 лет. Одет в синюю куртку, черные брюки, черный свитер и черные ботинки. Шапка черного цвета была натянута погибшему до подбородка. Среди вещей погибшего нашли детскую игрушку" - сообщили в полиции.

В Киевской области обнаружили тело еще одного расстрелянного оккупантами гражданского, - Нацполиция 05

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Киевская область (4135) Нацполиция (16463) жертвы (2072)


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Рашистские твари, после ленд-лиза будем жечь вас пачками.
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15.07.2022 17:49 Ответить
Орда.
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15.07.2022 17:50 Ответить
всем любителям русского мира .... это вас ждет суки, и русским пох кого убивать.
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15.07.2022 18:08 Ответить
 
 