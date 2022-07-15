В Киевской области обнаружили тело еще одного расстрелянного оккупантами гражданского, - Нацполиция. ФОТО

В лесу близ села Здвижевка Бучанского района Киевской области жители обнаружили могилу с самодельным крестом, которая находилась в 30 метрах от бывших позиций российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Полицейские Бучанского районного управления полиции во время осмотра могилы обнаружили тело мужчины, который был осмотрен и направлен на судебно-медицинскую экспертизу.





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"В настоящее время полиция работает над установлением личности погибшего. Мужчине примерно 47 лет. Одет в синюю куртку, черные брюки, черный свитер и черные ботинки. Шапка черного цвета была натянута погибшему до подбородка. Среди вещей погибшего нашли детскую игрушку" - сообщили в полиции.

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