В Киевской области обнаружили тело еще одного расстрелянного оккупантами гражданского, - Нацполиция. ФОТО
В лесу близ села Здвижевка Бучанского района Киевской области жители обнаружили могилу с самодельным крестом, которая находилась в 30 метрах от бывших позиций российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Полицейские Бучанского районного управления полиции во время осмотра могилы обнаружили тело мужчины, который был осмотрен и направлен на судебно-медицинскую экспертизу.
"В настоящее время полиция работает над установлением личности погибшего. Мужчине примерно 47 лет. Одет в синюю куртку, черные брюки, черный свитер и черные ботинки. Шапка черного цвета была натянута погибшему до подбородка. Среди вещей погибшего нашли детскую игрушку" - сообщили в полиции.
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Andy S #414870
показать весь комментарий15.07.2022 17:49 Ответить Мне нравится 1
Hulio
показать весь комментарий15.07.2022 17:50 Ответить Мне нравится 0
Александр Александров #470855
показать весь комментарий15.07.2022 18:08 Ответить Мне нравится 0
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