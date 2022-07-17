Поліція збирає докази на місцях обстрілів 6 населених пунктів Миколаївщини. ФОТО
Ворог не припиняє щоденні атаки по житлових районах Миколаєва та населених пунктах області. Через терор військових РФ гинуть та зазнаЮть поранень мирні мешканці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"Уночі ворожі війська завдали масованих ударів по Миколаєву. Наразі на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, експерти - криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та інші підрозділи. Упродовж 16 липня російські окупанти завдали ударів по Миколаєву, обстріляли населені пункти Лоцкіне, Шевченкове, Зоря, Лимани Шевченківської, Інгульської та Галицинівської громад", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, приміщення двох підприємств і об’єкт інфраструктури. Серед мирного населення є загиблі та постраждалі. Правоохоронці щодня документують злочини, вчинені російськими окупантами проти мирного населення.
Минулої доби поліцейські опрацювали 602 звернення громадян. Практично всі вони стосувалися наслідків обстрілів.
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На фронт паскуд відправити і там на броні БТР-ів під обстрілами хай "збирають докази".