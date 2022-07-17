УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12117 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
956 2

Поліція збирає докази на місцях обстрілів 6 населених пунктів Миколаївщини. ФОТО

Ворог не припиняє щоденні атаки по житлових районах Миколаєва та населених пунктах області. Через терор військових РФ гинуть та зазнаЮть поранень мирні мешканці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Поліція збирає докази на місцях обстрілів 6 населених пунктів Миколаївщини 01

"Уночі ворожі війська завдали масованих ударів по Миколаєву. Наразі на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, експерти - криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та інші підрозділи. Упродовж 16 липня російські окупанти завдали ударів по Миколаєву, обстріляли населені пункти Лоцкіне, Шевченкове, Зоря, Лимани Шевченківської, Інгульської та Галицинівської громад", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Влучання та пожежі на двох промислових підприємствах, - Кім

Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, приміщення двох підприємств і об’єкт інфраструктури. Серед мирного населення є загиблі та постраждалі. Правоохоронці щодня документують злочини, вчинені російськими окупантами проти мирного населення.

Минулої доби поліцейські опрацювали 602 звернення громадян. Практично всі вони стосувалися наслідків обстрілів.


Поліція збирає докази на місцях обстрілів 6 населених пунктів Миколаївщини 02
Поліція збирає докази на місцях обстрілів 6 населених пунктів Миколаївщини 03
Поліція збирає докази на місцях обстрілів 6 населених пунктів Миколаївщини 04

Миколаїв (1806) Миколаївська область (2274) обстріл (28472) Нацполіція (15168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні восьма річниця відтоді, коли почали збирати докази по справі катастрофи МН-17...
показати весь коментар
17.07.2022 11:41 Відповісти
Це він на фото з ручкою і блокнотом на капоті французького кросовера "збирає докази ворожих обстрілів?" Тут він займається поборами і шмананням водіїв - своєю любимою і звичною справою.
На фронт паскуд відправити і там на броні БТР-ів під обстрілами хай "збирають докази".
показати весь коментар
17.07.2022 14:28 Відповісти
 
 