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На окупованих територіях Херсонщини посилюють поліцейський режим, - ГУР

Окупаційні адміністрації у тимчасово окупованих районах Херсонської області посилюють поліцейсько-адміністративний режим. Зокрема, видано наказ так званого голови "воєнно-цивільної адміністрації Херсонської області" колаборанта Володимира Сальдо "Про заходи відповідальності за здійснення окремих правопорушень, що зазіхають на громадський порядок і громадську безпеку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

В "документі" йдеться про заборону діяльності, яка перешкоджає роботі окупаційних адміністрацій, "виборчих комісій" та інших органів, створених рашистами на окупованих землях. Заборонена "дискредитація органів влади РФ" і будь-яка інформаційна пропаганда, спрямована проти окупаційної влади.

"Також розпорядженням "голови Каховської вца" Володимира Лєонтьєва посилюється пропускний контроль на території Каховського району. Надано дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитись на розсуд окупантів", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що серед місцевих мешканців поширюється інформація, що російські окупаційні війська дали 72 години охочим виїхати до Криму, оскільки найближчим часом можливість проїзду буде закрито.

Населення попереджено про посилення заходів покарання в разі порушення комендантської години. Порушникам погрожують розстрілом на місці.

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На окупованих територіях Херсонщини посилюють поліцейський режим, - ГУР 01
На окупованих територіях Херсонщини посилюють поліцейський режим, - ГУР 02
На окупованих територіях Херсонщини посилюють поліцейський режим, - ГУР 03

Автор: 

розвідка (3866) репресії (1622) Сальдо Володимир (81) Херсонська область (5786)


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Міни теж вони зняли?
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19.07.2022 12:08 Відповісти
А шо сталося? Антонівський міст почав денацифікацію?)
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19.07.2022 12:10 Відповісти
Парламент звільнив Івана Баканова з посади Голови СБУ. За - 265 депутатів
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19.07.2022 12:11 Відповісти
Посада була не для нього. Там специ,а не сценаристи потрібні
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19.07.2022 12:13 Відповісти
хазяі -- пора іх приводити до тями
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19.07.2022 12:14 Відповісти
Гопники ВЧКисты чЛенинцы Сралинцы перед созданием дохлого Сссра в декабре 1922 года тоже воевали с Украиной 3 года...в итоге в состав того дерьма вошли Закавказские республики белоруся и Украина...
Хотя по итогам Брестского мира Украина была признана независимым государством вместе с Кубанью и Крымом...что зафиксировала карта от 1918 года...
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19.07.2022 12:23 Відповісти
 
 