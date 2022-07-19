На оккупированных территориях Херсонщины усиливают полицейский режим, - ГУР
Оккупационные администрации во временно оккупированных районах Херсонской области усиливают полицейско-административный режим. В частности, издан приказ так называемого главы "военно-гражданской администрации Херсонской области" коллаборанта Владимира Сальдо "О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.
В "документе" говорится о запрете деятельности, препятствующей работе оккупационных администраций, "избирательных комиссий" и других органов, созданных рашистами на оккупированных землях. Запрещена "дискредитация органов власти РФ" и любая информационная пропаганда, направленная против оккупационных властей.
"Также распоряжением "председателя Каховской ВГА" Владимира Леонтьева усиливается пропускной контроль на территории Каховского района. Дано разрешение на обыски, задержание и ограничение свободы, которые могут проводиться по усмотрению оккупантов", - говорится в сообщении.
В ГУР отмечают, что среди местных жителей распространяется информация, что российские оккупационные войска дали 72 часа желающим уехать в Крым, поскольку в ближайшее время возможность проезда будет закрыта.
Население предупреждено об усилении мер наказания при нарушении комендантского часа. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.
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