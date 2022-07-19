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На оккупированных территориях Херсонщины усиливают полицейский режим, - ГУР

Оккупационные администрации во временно оккупированных районах Херсонской области усиливают полицейско-административный режим. В частности, издан приказ так называемого главы "военно-гражданской администрации Херсонской области" коллаборанта Владимира Сальдо "О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

В "документе" говорится о запрете деятельности, препятствующей работе оккупационных администраций, "избирательных комиссий" и других органов, созданных рашистами на оккупированных землях. Запрещена "дискредитация органов власти РФ" и любая информационная пропаганда, направленная против оккупационных властей.

"Также распоряжением "председателя Каховской ВГА" Владимира Леонтьева усиливается пропускной контроль на территории Каховского района. Дано разрешение на обыски, задержание и ограничение свободы, которые могут проводиться по усмотрению оккупантов", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что среди местных жителей распространяется информация, что российские оккупационные войска дали 72 часа желающим уехать в Крым, поскольку в ближайшее время возможность проезда будет закрыта.

Население предупреждено об усилении мер наказания при нарушении комендантского часа. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.

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На оккупированных территориях Херсонщины усиливают полицейский режим, - ГУР 01
На оккупированных территориях Херсонщины усиливают полицейский режим, - ГУР 02
На оккупированных территориях Херсонщины усиливают полицейский режим, - ГУР 03

разведка (4179) репрессии (2767) Сальдо Владимир (69) Херсонская область (4800)


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Міни теж вони зняли?
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19.07.2022 12:08 Ответить
А шо сталося? Антонівський міст почав денацифікацію?)
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19.07.2022 12:10 Ответить
Парламент звільнив Івана Баканова з посади Голови СБУ. За - 265 депутатів
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19.07.2022 12:11 Ответить
Посада була не для нього. Там специ,а не сценаристи потрібні
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19.07.2022 12:13 Ответить
хазяі -- пора іх приводити до тями
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19.07.2022 12:14 Ответить
Гопники ВЧКисты чЛенинцы Сралинцы перед созданием дохлого Сссра в декабре 1922 года тоже воевали с Украиной 3 года...в итоге в состав того дерьма вошли Закавказские республики белоруся и Украина...
Хотя по итогам Брестского мира Украина была признана независимым государством вместе с Кубанью и Крымом...что зафиксировала карта от 1918 года...
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19.07.2022 12:23 Ответить
 
 