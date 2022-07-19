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Новини Фото Війна
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Бійці 58-ї ОМБр знищили групу "вагнерівців". ФОТО

Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського ліквідували групу ПВК "Вагнер" ("Ліга").

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Бійці 58-ї ОМБр знищили групу вагнерівців 01
Бійці 58-ї ОМБр знищили групу вагнерівців 02
Бійці 58-ї ОМБр знищили групу вагнерівців 03

Також дивіться: ССО знищили 5 "вагнерівців" та захопили БТР, - Бутусов. ВIДЕО

Бійці 58-ї ОМБр знищили групу вагнерівців 04

Автор: 

58 окрема мотопіхотна бригада (113) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+64
"...и бізнес идет хорошо" - навіть не сперечаюсь. Дайош пєрєвиполнєніє плана!
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19.07.2022 22:47
+60
бизнес идёт хорошо судя по фото
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19.07.2022 22:49
+54
єрмак старався їх відмазати, а ЗСУ всіли і вбили. Єрмак в скорботі!
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19.07.2022 22:47
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"...и бізнес идет хорошо" - навіть не сперечаюсь. Дайош пєрєвиполнєніє плана!
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19.07.2022 22:47 Відповісти
Megadeth' 84 "Killing Is My Business... and Business Is Good!" ватні свинопеси зганьбили класику Thrash metala! 🤬
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20.07.2022 00:04 Відповісти
А клоун їх віддав за просто так.
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19.07.2022 22:47 Відповісти
"..наш бизнес-смерть..." Ну, вот сдох ты..дальше что? Кацапы состоят из одних понтов🤦
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19.07.2022 22:47 Відповісти
з гівна і вати вони складаються
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19.07.2022 22:53 Відповісти
Семена подсолнечника.в карманы ..селефановая торба и додому на рассею
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19.07.2022 23:15 Відповісти
переб'ються в торбі на раісі без нашого соняшника. З соняшником тільки нашою землею присипати.
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20.07.2022 23:17 Відповісти
єрмак старався їх відмазати, а ЗСУ всіли і вбили. Єрмак в скорботі!
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19.07.2022 22:47 Відповісти
Якби я був родичем Вагнера...
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19.07.2022 22:48 Відповісти
Ото ж бо , стартап замутілі - абхахочіся
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19.07.2022 22:48 Відповісти
бизнес идёт хорошо судя по фото
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19.07.2022 22:49 Відповісти
ТОЛЬКО ГАЛИМЫЙ ЧЁРТ ИЗВРАЩЕНЕЦ МОГ ПРИДУМАТЬ ИХ ЛОЗУНГ !!! ОТГАДАЙТЕ КТО ЭТО !? ***** !!!
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19.07.2022 22:50 Відповісти
******** ********* створено задовго до 1991 року на семінарах кацапського шовініста Щедровіцкого. Використовував техніку НЛП і професійно "обробляв" управлінців. Навіть в Києві був його центр "Перспектива", яким керував такий собі "прототип Гіркіна" - Бахтіяров... Його син допрацював спадок папаші до ідеї "русского міра" і вбив в пусті голови "управлєнцєв нового тіпа". Zло має глибокі корені... А ***** це просто ***** яке повторює за щедровіцкімі дебільні ідеї неофашизму. Таких там з 90-х банагато. Через ті семінари пройшло 1,5 мільйона управлінців. І саме вони сьогодні поставили раком кацапів. Один з таких, наприклад, Кірієнко.
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19.07.2022 23:10 Відповісти
Бізнес накрився! Звєздой! 😊
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19.07.2022 22:51 Відповісти
58-ій Конотопській респект і подяка від земляків!!!
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19.07.2022 22:51 Відповісти
Там двоих не хватает - Дерьмака и Татарова.
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19.07.2022 22:55 Відповісти
там рядові, у наших пацюків пагони масивніші.
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19.07.2022 23:06 Відповісти
Таки дійсно йде добре, швидко зажмурюються.
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19.07.2022 22:58 Відповісти
Парни, почему геноцид активно на славянах - советую почитать на ЖЖ "НЕ ЛЮДИ" - много точек раставит и про нквд голодомор и войны и озеро и тд и тп.
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19.07.2022 23:05 Відповісти
бізнес пішов трошки не в ту сторону
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19.07.2022 23:09 Відповісти
Ще й як у ту яку потрібно
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19.07.2022 23:16 Відповісти
Це ті "вагнерівці", які мали сидіти в Гаагському трибуналі, але зельониє зробили жест офісної доброї волі?
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19.07.2022 23:11 Відповісти
"зельоні" зробили те, що вони роблять постійно.
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19.07.2022 23:20 Відповісти
Сподіваюсь люди не постраждали.
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19.07.2022 23:15 Відповісти
де скрипки?
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19.07.2022 23:19 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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19.07.2022 23:51 Відповісти
мабуть на HIMARS полювали гідотники...
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20.07.2022 00:12 Відповісти
заїбца,молодца! насипай ще 💯👍😎
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20.07.2022 00:13 Відповісти
***** шеврони: Наш бизнес СМЕРТЬ, и бизнес идёт хорошо.....
Це ж на скільки треба бути *****нутим, самоВялічіє.....
Тепер будеш ВІСКАСом для собак

Був ВАГНЕР, став ВІСКАС


СЛАВА ЗСУ!!! Слава 58- ОМБр !!!
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20.07.2022 01:03 Відповісти
Смерть йде ДУЖЕ гарно 😁
Нехай вона живе з ними постійно.
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20.07.2022 05:44 Відповісти
Щоб не зелена погань, сиділи б десь ці вагнеровці в тюрязі всі живі та щасливі, а так дикі собаки та лиси будуть ситі.
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20.07.2022 06:25 Відповісти
Да, Вагнер стал уже не тот - савсем неподвижный... А как дышал... А ведь некоторые из-них могли бы и вижить, попав в тюрьму в Украине в результате задуманной спецоперации в Беларуси. Но их подвел кто-то из Офиса Президента...
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20.07.2022 09:10 Відповісти
Горіть в аду виродки кацапскі
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20.07.2022 10:01 Відповісти
Так бизнесменов оказывается прибаранили
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20.07.2022 10:48 Відповісти
Очередная партия Вагиновцев прибыла на концерт к Кабыбздону. 👍
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20.07.2022 12:10 Відповісти
 
 