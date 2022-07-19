Бійці 58-ї ОМБр знищили групу "вагнерівців". ФОТО
Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського ліквідували групу ПВК "Вагнер" ("Ліга").
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
Топ коментарі
+64 Tema9
показати весь коментар19.07.2022 22:47
+60 Ольга Грибанова
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+54 Анатолий К #427424
показати весь коментар19.07.2022 22:47
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Героям слава!!!
Це ж на скільки треба бути *****нутим, самоВялічіє.....
Тепер будеш ВІСКАСом для собак
Був ВАГНЕР, став ВІСКАС
СЛАВА ЗСУ!!! Слава 58- ОМБр !!!
Нехай вона живе з ними постійно.