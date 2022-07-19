Бійці 58-ї ОМБр знищили групу "вагнерівців". ФОТО

Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського ліквідували групу ПВК "Вагнер" ("Ліга").

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.







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