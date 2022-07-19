РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3930 посетителей онлайн
Новости Фото Война
29 329 39

Бойцы 58-й ОМБр уничтожили группу "вагнеровцев". ФОТО

Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ликвидировали группу ПВК "Вагнер" ("Лига").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Бойцы 58-й ОМБр уничтожили группу вагнеровцев 01
Бойцы 58-й ОМБр уничтожили группу вагнеровцев 02
Бойцы 58-й ОМБр уничтожили группу вагнеровцев 03

Также смотрите: ВСУ сбили вражеский самолет Су-35 под Новой Каховкой, - Воздушные силы. ВИДЕО

Бойцы 58-й ОМБр уничтожили группу вагнеровцев 04

58 отдельная мотопехотная бригада (115) ЧВК Вагнер (1332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+64
"...и бізнес идет хорошо" - навіть не сперечаюсь. Дайош пєрєвиполнєніє плана!
показать весь комментарий
19.07.2022 22:47
+60
бизнес идёт хорошо судя по фото
показать весь комментарий
19.07.2022 22:49
+54
єрмак старався їх відмазати, а ЗСУ всіли і вбили. Єрмак в скорботі!
показать весь комментарий
19.07.2022 22:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...и бізнес идет хорошо" - навіть не сперечаюсь. Дайош пєрєвиполнєніє плана!
показать весь комментарий
19.07.2022 22:47 Ответить
Megadeth' 84 "Killing Is My Business... and Business Is Good!" ватні свинопеси зганьбили класику Thrash metala! 🤬
показать весь комментарий
20.07.2022 00:04 Ответить
А клоун їх віддав за просто так.
показать весь комментарий
19.07.2022 22:47 Ответить
"..наш бизнес-смерть..." Ну, вот сдох ты..дальше что? Кацапы состоят из одних понтов🤦
показать весь комментарий
19.07.2022 22:47 Ответить
з гівна і вати вони складаються
показать весь комментарий
19.07.2022 22:53 Ответить
Семена подсолнечника.в карманы ..селефановая торба и додому на рассею
показать весь комментарий
19.07.2022 23:15 Ответить
переб'ються в торбі на раісі без нашого соняшника. З соняшником тільки нашою землею присипати.
показать весь комментарий
20.07.2022 23:17 Ответить
єрмак старався їх відмазати, а ЗСУ всіли і вбили. Єрмак в скорботі!
показать весь комментарий
19.07.2022 22:47 Ответить
Якби я був родичем Вагнера...
показать весь комментарий
19.07.2022 22:48 Ответить
Ото ж бо , стартап замутілі - абхахочіся
показать весь комментарий
19.07.2022 22:48 Ответить
бизнес идёт хорошо судя по фото
показать весь комментарий
19.07.2022 22:49 Ответить
ТОЛЬКО ГАЛИМЫЙ ЧЁРТ ИЗВРАЩЕНЕЦ МОГ ПРИДУМАТЬ ИХ ЛОЗУНГ !!! ОТГАДАЙТЕ КТО ЭТО !? ***** !!!
показать весь комментарий
19.07.2022 22:50 Ответить
******** ********* створено задовго до 1991 року на семінарах кацапського шовініста Щедровіцкого. Використовував техніку НЛП і професійно "обробляв" управлінців. Навіть в Києві був його центр "Перспектива", яким керував такий собі "прототип Гіркіна" - Бахтіяров... Його син допрацював спадок папаші до ідеї "русского міра" і вбив в пусті голови "управлєнцєв нового тіпа". Zло має глибокі корені... А ***** це просто ***** яке повторює за щедровіцкімі дебільні ідеї неофашизму. Таких там з 90-х банагато. Через ті семінари пройшло 1,5 мільйона управлінців. І саме вони сьогодні поставили раком кацапів. Один з таких, наприклад, Кірієнко.
показать весь комментарий
19.07.2022 23:10 Ответить
Бізнес накрився! Звєздой! 😊
показать весь комментарий
19.07.2022 22:51 Ответить
58-ій Конотопській респект і подяка від земляків!!!
показать весь комментарий
19.07.2022 22:51 Ответить
Там двоих не хватает - Дерьмака и Татарова.
показать весь комментарий
19.07.2022 22:55 Ответить
там рядові, у наших пацюків пагони масивніші.
показать весь комментарий
19.07.2022 23:06 Ответить
Таки дійсно йде добре, швидко зажмурюються.
показать весь комментарий
19.07.2022 22:58 Ответить
Парни, почему геноцид активно на славянах - советую почитать на ЖЖ "НЕ ЛЮДИ" - много точек раставит и про нквд голодомор и войны и озеро и тд и тп.
показать весь комментарий
19.07.2022 23:05 Ответить
бізнес пішов трошки не в ту сторону
показать весь комментарий
19.07.2022 23:09 Ответить
Ще й як у ту яку потрібно
показать весь комментарий
19.07.2022 23:16 Ответить
Це ті "вагнерівці", які мали сидіти в Гаагському трибуналі, але зельониє зробили жест офісної доброї волі?
показать весь комментарий
19.07.2022 23:11 Ответить
"зельоні" зробили те, що вони роблять постійно.
показать весь комментарий
19.07.2022 23:20 Ответить
Сподіваюсь люди не постраждали.
показать весь комментарий
19.07.2022 23:15 Ответить
де скрипки?
показать весь комментарий
19.07.2022 23:19 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
19.07.2022 23:51 Ответить
мабуть на HIMARS полювали гідотники...
показать весь комментарий
20.07.2022 00:12 Ответить
заїбца,молодца! насипай ще 💯👍😎
показать весь комментарий
20.07.2022 00:13 Ответить
***** шеврони: Наш бизнес СМЕРТЬ, и бизнес идёт хорошо.....
Це ж на скільки треба бути *****нутим, самоВялічіє.....
Тепер будеш ВІСКАСом для собак

Був ВАГНЕР, став ВІСКАС


СЛАВА ЗСУ!!! Слава 58- ОМБр !!!
показать весь комментарий
20.07.2022 01:03 Ответить
Смерть йде ДУЖЕ гарно 😁
Нехай вона живе з ними постійно.
показать весь комментарий
20.07.2022 05:44 Ответить
Щоб не зелена погань, сиділи б десь ці вагнеровці в тюрязі всі живі та щасливі, а так дикі собаки та лиси будуть ситі.
показать весь комментарий
20.07.2022 06:25 Ответить
Да, Вагнер стал уже не тот - савсем неподвижный... А как дышал... А ведь некоторые из-них могли бы и вижить, попав в тюрьму в Украине в результате задуманной спецоперации в Беларуси. Но их подвел кто-то из Офиса Президента...
показать весь комментарий
20.07.2022 09:10 Ответить
Горіть в аду виродки кацапскі
показать весь комментарий
20.07.2022 10:01 Ответить
Так бизнесменов оказывается прибаранили
показать весь комментарий
20.07.2022 10:48 Ответить
Очередная партия Вагиновцев прибыла на концерт к Кабыбздону. 👍
показать весь комментарий
20.07.2022 12:10 Ответить
 
 