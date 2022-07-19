Бойцы 58-й ОМБр уничтожили группу "вагнеровцев". ФОТО

Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ликвидировали группу ПВК "Вагнер" ("Лига").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.







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