Бойцы 58-й ОМБр уничтожили группу "вагнеровцев". ФОТО
Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ликвидировали группу ПВК "Вагнер" ("Лига").
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
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Героям слава!!!
Це ж на скільки треба бути *****нутим, самоВялічіє.....
Тепер будеш ВІСКАСом для собак
Був ВАГНЕР, став ВІСКАС
СЛАВА ЗСУ!!! Слава 58- ОМБр !!!
Нехай вона живе з ними постійно.