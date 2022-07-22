Трактор підірвався на протитанковій міні на Київщині, - ОВА. ФОТО
У Київській області під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника обласної ОВА Дмитра Кулебу.
"Неподалік села Андріївка Бучанського району під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор.
На щастя, жертв та постраждалих немає. Водій трактору тілесних ушкоджень не отримав", - написав чиновник у телеграмі.
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Долгих лет жизни трактористу.
А коментарі - інших - то нероботяги з дивану за компом