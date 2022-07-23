УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7027 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
558 0

За добу рашисти поранили 9 жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

22 липня росіяни продовжили обстрілювати Донеччину. Унаслідок цього є поранені цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу рашисти поранили 9 жителів Донеччини, - Кириленко 01

"За 22 липня росіяни поранили 9 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Слов'янську, 2 у Ласточкиному, 1 у Новомихайлівці та 1 у Сіверську", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Бахмут. Горіла будівля індустріального коледжу, - ДСНС. ФОТО

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

обстріл (28633) поранення (2805) Донецька область (8541)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 