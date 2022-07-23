За добу рашисти поранили 9 жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

22 липня росіяни продовжили обстрілювати Донеччину. Унаслідок цього є поранені цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 22 липня росіяни поранили 9 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Слов'янську, 2 у Ласточкиному, 1 у Новомихайлівці та 1 у Сіверську", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.