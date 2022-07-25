За добу рашисти поранили 8 мешканців Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 24 липня росіяни поранили 8 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

"За 24 липня росіяни поранили 8 мирних жителів Донеччини: 3 у Павлівці, 1 у Бахмуті, 1 у Галицинівці, 1 у Новомиколайлівці, 1 у Південному та 1 у Сіверську", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.