Передавала окупантам місця дислокації ЗСУ. Судитимуть мешканку Донеччини, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Покровського району за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України або іншими уповноваженими державними органами, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року жінка добровільно погодилась передавати представнику окупаційної адміністрації РФ інформацію про місцезнаходження та переміщення військових підрозділів Збройних Сил України в районі смт Очеретине Покровського району.

"Зафіксовано, що підозрювана 31 березня 2022 року надіслала йому через месенджер "Telegram" повідомлення з інформацією щодо місць дислокації ЗСУ, яку в подальшому використала армія держави-окупанта", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування здійснювалось слідчим СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.