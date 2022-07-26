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Новини Фото Війна
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Передавала окупантам місця дислокації ЗСУ. Судитимуть мешканку Донеччини, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Покровського району за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України або іншими уповноваженими державними органами, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Передавала окупантам місця дислокації ЗСУ. Судитимуть мешканку Донеччини, - прокуратура 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року жінка добровільно погодилась передавати представнику окупаційної адміністрації РФ інформацію про місцезнаходження та переміщення військових підрозділів Збройних Сил України в районі смт Очеретине Покровського району.

"Зафіксовано, що підозрювана 31 березня 2022 року надіслала йому через месенджер "Telegram" повідомлення з інформацією щодо місць дислокації ЗСУ, яку в подальшому використала армія держави-окупанта", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Публічно виправдовував та підтримував збройну агресію РФ. В Івано-Франківську взяли під варту місцевого мешканця, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Досудове розслідування здійснювалось слідчим СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Донецька область (8529) державна зрада (1689) ЗСУ (7569) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+13
за фото как всегда отдельная уважуха
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26.07.2022 14:46
+8
Посмешище , она убила десятки человек ‼️Восемь лет ВОЙНЫ , а 🐑👹🐏 все судят‼️🤮2 года условно с отсрочкой и разрешением продолжать работать в том же духе‼️
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26.07.2022 14:59
+7
https://www.youtube.com/watch?v=Pg-Cf7821b4 я не узнаю вас в гриме
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26.07.2022 14:51
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Что тоже два года условно дадут, как в Харькове.
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26.07.2022 14:43 Відповісти
Посмешище , она убила десятки человек ‼️Восемь лет ВОЙНЫ , а 🐑👹🐏 все судят‼️🤮2 года условно с отсрочкой и разрешением продолжать работать в том же духе‼️
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26.07.2022 14:59 Відповісти
А дєрьмаку взагалі нічого, навіть на підозру не тягне, коли весь Конгрес в шоці.
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26.07.2022 15:23 Відповісти
Або зададуть щось почитати з української класики.
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26.07.2022 15:41 Відповісти
Пусть варежки или комки пошьёт лет 10 а потом пинком под зад в родную гавань.условно..... гиркин к примеру за это расстреливал в течении недели
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26.07.2022 15:46 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдіна...
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26.07.2022 14:45 Відповісти
за фото как всегда отдельная уважуха
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26.07.2022 14:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Pg-Cf7821b4 я не узнаю вас в гриме
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26.07.2022 14:51 Відповісти
и, походу, судя по куртке, на Бамбасе, который 8лет дамбят уже скоро Новый Год
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26.07.2022 14:53 Відповісти
иннокентий смактуновский..КЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕША...
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26.07.2022 15:22 Відповісти
Пику знову закрили ,щоб не нашкодити «людині». Всім злочинцям завжди пику закривають на фото. Цікаво з яких причин це роблять??? Є злочинець,та нема злочинця водночас
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26.07.2022 15:05 Відповісти
закопайте цю сволоту на теріконі
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26.07.2022 15:12 Відповісти
тю от я тієї толерантності не розумію..ну покажіть її харю

чи то боїтесь? порушення прав людини?

я за 10 хвилин і права людини, і конституцйні нагадаю їй..
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26.07.2022 15:21 Відповісти
Навіщо це повідомляти? Все рівно, продажний портновскій суд відмаже, замість того, щоб відправити на довічне, - гнити на зоні, під Житомиром
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26.07.2022 15:45 Відповісти
Чим далі тим більше не розумію що тут можна захищати. Половина голосує за зе. Який прямо чи опосередковано винний у війні. Повернув всіх чиновників часів януковича, повернув корупцію. І ще потім кричать у три горла що він самий найкращий президент бо не втік.(сюр). А з іншої такі тварі як ця "жіночка" які або вірять в що завгодно а бо за гроші готові продати і мати рідну. І таких нажаль багато. А з таким населенням, м'яко кажучи не далекоглядним, майбутнього не має.
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26.07.2022 15:50 Відповісти
 
 