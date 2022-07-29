Зеленський відвідав у шпиталі поранених українських захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відвідав українських захисників, які перебувають на лікуванні після поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Навіть перебуваючи на лікуванні, наші захисники зберігають бойовий настрій. Знайте, що ми вас дуже підтримуємо. Одужуйте швидше!" - написав Зеленський.







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"Надзвичайної поваги заслуговують і наші лікарі. Вони працюють цілодобово, піклуючись про життя тисяч наших людей. Дякую, що надійно тримаєте медичний фронт!", - додав президент.