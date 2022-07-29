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Зеленський відвідав у шпиталі поранених українських захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відвідав українських захисників, які перебувають на лікуванні після поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

Зеленський відвідав у шпиталі поранених українських захисників 01

"Навіть перебуваючи на лікуванні, наші захисники зберігають бойовий настрій. Знайте, що ми вас дуже підтримуємо. Одужуйте швидше!" - написав Зеленський.

Зеленський відвідав у шпиталі поранених українських захисників 02
Зеленський відвідав у шпиталі поранених українських захисників 03
Зеленський відвідав у шпиталі поранених українських захисників 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми не зупинимось, доки не звільнимо останній метр нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО

"Надзвичайної поваги заслуговують і наші лікарі. Вони працюють цілодобово, піклуючись про життя тисяч наших людей. Дякую, що надійно тримаєте медичний фронт!", - додав президент.

Зеленський відвідав у шпиталі поранених українських захисників 05

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) поранення (2805) військовослужбовці (4766)


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Топ коментарі
+30
К родственникам Азовцев заехать бы, там можно много интересного о себе услышать и обязательно Ермака с собой взять, пусть тоже послушает
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29.07.2022 17:04
+23
Яким чином братан дермак відпустив-зе чи втік?
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29.07.2022 17:02
+21
а поранені не сказали цьому підору, що якби він готувався до оборони замість асфальту і не оточив себе зрадниками і ватанами такими ж як він сам, то швидше за все РФ побоялася б напасти і вони були б здоровими і вдома?

До війни піарився на дітях, а зараз на поранених - убога тварина
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29.07.2022 17:14
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Яким чином братан дермак відпустив-зе чи втік?
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29.07.2022 17:02 Відповісти
Так боневтік, чі все таки вдалося втекти?
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29.07.2022 17:05 Відповісти
БЛ * * * , КАКОЙ ЗАБОТЛИВЫЙ !!! ( просто отец родной .... )
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29.07.2022 20:36 Відповісти
Після його відвідин треба усіх евакуювати. Адже він біданосець.
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29.07.2022 17:09 Відповісти
можна батющку ще запросити..нечисту поганяти..тільки не МП
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29.07.2022 19:31 Відповісти
Ермак решил не искушать судьбу. Ему ж пиар не нужен для выборов, а военные и по е...алу могут дать, есть за что.
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29.07.2022 19:34 Відповісти
не братан, а МЕНЕДЖЕР
учітє матчасть!
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29.07.2022 20:08 Відповісти
не прошло и три года...
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29.07.2022 17:02 Відповісти
К родственникам Азовцев заехать бы, там можно много интересного о себе услышать и обязательно Ермака с собой взять, пусть тоже послушает
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29.07.2022 17:04 Відповісти
Краще якусь частину від дєрьмака
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29.07.2022 17:53 Відповісти
Ні дня без піару. А просто так відвідати без фотографів не варіант?
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29.07.2022 17:04 Відповісти
Вони що, прочитали методичку кремля, чи жалюгідно копіюють повадки недокраїни?
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29.07.2022 17:05 Відповісти
Придурок зеленый все никак не в состоянии одеть на себя украинский строевой пиксель. Боится черт ладана?
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29.07.2022 17:08 Відповісти
Ви ще не помітили?? Він отэц всіх народів)) підползунково Сталіна копіює..якщо запалить - почнемо всі хелпіть))
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29.07.2022 18:56 Відповісти
4 раза уклонист, конечно боится, подсознательно ))
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29.07.2022 19:30 Відповісти
від нього український однострій вже тікає просто))
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29.07.2022 19:33 Відповісти
ПІАР НА ЖИТТІ, ПРОТИВНО.
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29.07.2022 17:10 Відповісти
Нам противно, а стадо поведется...
На єто и расчет...
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29.07.2022 17:36 Відповісти
видосики-********...... смотреть противно.....
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29.07.2022 17:12 Відповісти
Розповiв би пораненим як треба було ловко косити вiд повiсток...
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29.07.2022 18:49 Відповісти
а поранені не сказали цьому підору, що якби він готувався до оборони замість асфальту і не оточив себе зрадниками і ватанами такими ж як він сам, то швидше за все РФ побоялася б напасти і вони були б здоровими і вдома?

До війни піарився на дітях, а зараз на поранених - убога тварина
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29.07.2022 17:14 Відповісти
а что это за шалава после пьянки с раставлеными ногами?
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29.07.2022 17:58 Відповісти
скумбрія по восємь))) хероїню знають всі)
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29.07.2022 18:36 Відповісти
Та какая разница... не она первая...
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30.07.2022 00:30 Відповісти
а наш любимый зе не собирается рассказать народу как он собирается отомстить убийцам военнопленных и как он собирается наказать тех кто кастрирует наших пленных?
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29.07.2022 17:14 Відповісти
С теми кто кастрирует наших пленных он собирается договорится где-то посередине . Он это уже озвучивал раньше и от своих слов не отказывался . Кстати , 73 % именно за это и проголосовали .
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29.07.2022 17:20 Відповісти
доречі до Вас, 73відсотковийзрадофіл..шо там у Вас з українськими мовою та історєю?

задовбали, дебіли
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29.07.2022 18:38 Відповісти
...з українською мовою і історєю . Еге ж , еге ж .
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29.07.2022 18:47 Відповісти
не і, а та..вчіть українську
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29.07.2022 18:59 Відповісти
На піаніні хоч зіграв ?
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29.07.2022 17:16 Відповісти

Знайте, що ми вас дуже підтримуємо. (с)

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29.07.2022 17:17 Відповісти
Цього виродка любителя педофіла шарія треба як свиню випотрошити. А він натомість зараз при владі та гробить економіку України.
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29.07.2022 20:12 Відповісти
єрмак засцяв піти в госпіталь ?
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29.07.2022 17:17 Відповісти
Він же корегувальником працює!
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29.07.2022 17:31 Відповісти
Милицями заб'ють.
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29.07.2022 17:38 Відповісти
Не царське це дiло-пiдлеглого послав...
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29.07.2022 18:52 Відповісти
Як же воно жалюгідно нещире!
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29.07.2022 17:35 Відповісти
Ну шо!! Не лох, як тобі розведення військ, як тобі розмінування Чонгару. Як тобі не соромно до героїв підходити. Пустий піар і все
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29.07.2022 17:38 Відповісти
******************!
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29.07.2022 17:39 Відповісти
Уклоніст піариться
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29.07.2022 17:39 Відповісти
в нього почесне звання - чотириразовий уклоніст..он..медальки отримує
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29.07.2022 18:40 Відповісти
Ти **** в Оленівку їхай *****, там селфі роби, ***** з червоним хрестом на оон
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29.07.2022 17:54 Відповісти
Возик, вези **** і не ний.@Don145Corleone

Сьогодні говорив з людьми...
Скажу вам так.
Кацапи оборонятимуть херсонщину усіма засобами і силами.
Бо коли її звільнять від них - світ здригнеться від побаченого...
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29.07.2022 23:24 Відповісти
Як тільки черговий пекельний зашквар, злочин з подачі Зєлємойського, так відразу від біжить під камери та фотоапарати грати роль патріота, батька нації.
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29.07.2022 18:19 Відповісти
В отставку, гнусавая гнида!!!!!
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29.07.2022 18:29 Відповісти
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29.07.2022 18:41 Відповісти
Це правильно.Не дивлячись на ставлення до президента,у світі так завжди робилося.Тому підтримую.
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29.07.2022 19:48 Відповісти
а тим часом, волонтери продовжують свою роботу і я читаю у своїй стрічці таке:

Не зупиняємося ,збір триває

Шановні українці,звертаюся до кожного з вас ! Нашим пораненим військовим ,дуже багато з них в край тяжкому стані потрібна підтримка і допомога! Неодноразово збираємо ,що в наших силах і можливостях ,щоб елементарно підтримати наших бійців , які перебувають на лікуванні у центральному військовому госпіталі м.Київ! Завжди необхідно:

- вологі серветки великі упаковки

- паперові рушники

- туалетний папір

- рушники

- шкарпетки, футболки, спідня білизна

- засоби особистої гігієни

- молочні продукти харчування ( нежирний кефір,ряжанка, йогурт)

- чи матеріальна допомога ( номер картки надам в особистих повідомленнях)

Не будьмо байдужими,бо завдяки мужнім і сміливим хлопцям ми маємо змогу жити! Разом ми велика сила!

P.S дякую,всім за небайдужість! Я навіть не очікувала такої реакції і допомоги ! Дехто допоміг чим міг ,повірте це дорогого варте ! Чекаємо на медичні препарати ,які замовили для хлопців( противофонтомні ліки ) і в п'ятницю все передамо !

зелена ж ******** команда тільки піариться. як я їх ненавиджу.
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29.07.2022 20:05 Відповісти
Знайте, що ми вас дуже підтримуємо. Одужуйте швидше!" - написав Зеленський.Джерело:

*** ть, що це було?!
Відсутність телесуфлера чи мізків?!
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29.07.2022 20:10 Відповісти
А шо, у нас масочный режим отменили?
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29.07.2022 20:33 Відповісти
Зеленський проігнорував 4 повістки в 2014-2015 роках - Міноборони

СУБОТА, 13 КВІТНЯ 2019, 20:27

79657

https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/13/7212159/ https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/13/7212159/ https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/13/7212159/#comments 77



УП

Кандидат у президенти Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, які надсилалися йому під час мобілізації 2014-2015 років.

Про це повідомляє http://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ прес-служба Міноборони у відповідь на звернення народних депутатів Тетяни Чорновол, Олександра Бригинця, Юлія Мамчура та Михайла Бондаря.

"Інформуємо, що громадянин Зеленський В.О. перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних у Металургійно-Довгинцівському об'єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і по теперішній час, військове звання - солдат, військово-облікова спеціальність - діловод діловодства", - зазначили в Міноборони.

Там додали, що Зеленський придатний до військової служби, однак військову службу у ЗС України не проходив.

"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:
12 квітня у Верховній Раді https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/12/7212017/ передали запит до Міністерства оборони, щоб дізнатися, чи дезертирував кандидат у президенти Володимир Зеленський у 2014 році від армії. У міністерстві відповіли, що перевірять.Підполковник, командир 43-го батальйону "Патріот" Сергій Мацейко в репортажі УП розповідав, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував https://www.pravda.com.ua/articles/2019/03/15/7209212/ Зеленському повістку, яку віднесли його мамі.

Українська правда
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29.07.2022 21:18 Відповісти
"Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів допомоги, Зеленський робить фотосесії для журналу Vogue.Ці люди думають, що ми не що інше, як купа лохів." Да,конгресвумен.Да,трампістка.Але хто ж винен шо цей понтовий уйобок сам інструмент в руки вкладує? Як і у випадку з єрмаком
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30.07.2022 00:43 Відповісти
 
 