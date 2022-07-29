Зеленський відвідав у шпиталі поранених українських захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський відвідав українських захисників, які перебувають на лікуванні після поранень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
"Навіть перебуваючи на лікуванні, наші захисники зберігають бойовий настрій. Знайте, що ми вас дуже підтримуємо. Одужуйте швидше!" - написав Зеленський.
"Надзвичайної поваги заслуговують і наші лікарі. Вони працюють цілодобово, піклуючись про життя тисяч наших людей. Дякую, що надійно тримаєте медичний фронт!", - додав президент.
Топ коментарі
+30 дмитрий #513526
показати весь коментар29.07.2022 17:04
+23 Влад Казарецький
показати весь коментар29.07.2022 17:02
+21 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар29.07.2022 17:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
учітє матчасть!
На єто и расчет...
До війни піарився на дітях, а зараз на поранених - убога тварина
задовбали, дебіли
Знайте, що ми вас дуже підтримуємо. (с)
Сьогодні говорив з людьми...
Скажу вам так.
Кацапи оборонятимуть херсонщину усіма засобами і силами.
Бо коли її звільнять від них - світ здригнеться від побаченого...
Не зупиняємося ,збір триває
Шановні українці,звертаюся до кожного з вас ! Нашим пораненим військовим ,дуже багато з них в край тяжкому стані потрібна підтримка і допомога! Неодноразово збираємо ,що в наших силах і можливостях ,щоб елементарно підтримати наших бійців , які перебувають на лікуванні у центральному військовому госпіталі м.Київ! Завжди необхідно:
- вологі серветки великі упаковки
- паперові рушники
- туалетний папір
- рушники
- шкарпетки, футболки, спідня білизна
- засоби особистої гігієни
- молочні продукти харчування ( нежирний кефір,ряжанка, йогурт)
- чи матеріальна допомога ( номер картки надам в особистих повідомленнях)
Не будьмо байдужими,бо завдяки мужнім і сміливим хлопцям ми маємо змогу жити! Разом ми велика сила!
P.S дякую,всім за небайдужість! Я навіть не очікувала такої реакції і допомоги ! Дехто допоміг чим міг ,повірте це дорогого варте ! Чекаємо на медичні препарати ,які замовили для хлопців( противофонтомні ліки ) і в п'ятницю все передамо !
зелена ж ******** команда тільки піариться. як я їх ненавиджу.
*** ть, що це було?!
Відсутність телесуфлера чи мізків?!
СУБОТА, 13 КВІТНЯ 2019, 20:27
79657
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/13/7212159/ https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/13/7212159/ https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/13/7212159/#comments 77
УП
Кандидат у президенти Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, які надсилалися йому під час мобілізації 2014-2015 років.
Про це повідомляє http://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ прес-служба Міноборони у відповідь на звернення народних депутатів Тетяни Чорновол, Олександра Бригинця, Юлія Мамчура та Михайла Бондаря.
"Інформуємо, що громадянин Зеленський В.О. перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних у Металургійно-Довгинцівському об'єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і по теперішній час, військове звання - солдат, військово-облікова спеціальність - діловод діловодства", - зазначили в Міноборони.
Там додали, що Зеленський придатний до військової служби, однак військову службу у ЗС України не проходив.
"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
12 квітня у Верховній Раді https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/12/7212017/ передали запит до Міністерства оборони, щоб дізнатися, чи дезертирував кандидат у президенти Володимир Зеленський у 2014 році від армії. У міністерстві відповіли, що перевірять.Підполковник, командир 43-го батальйону "Патріот" Сергій Мацейко в репортажі УП розповідав, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував https://www.pravda.com.ua/articles/2019/03/15/7209212/ Зеленському повістку, яку віднесли його мамі.
Українська правда