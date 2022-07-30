Просування військ РФ впродовж місяця втратило стрімкість, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська відійшли на п'ятьох напрямках.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Розвідгрупу росіян, яка діяла поблизу Верхньокам’янського, уражено вогнем ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що просування рашистів за останній місяць втратило стрімкість.

"Протягом усього липня окупанти лише намагаються штурмувати Донеччину. Одну із таких спроб зупинено учора під Верхньокам’янським. Наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і вимусили відступити. Відійшов ворог і ще на п’ятьох напрямках, звідки робив спроби прорвати оборону українців. Втім, росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією", - наголосив глава ОВА.

"Так, протягом 29 липня ними на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, одну танкову, засновані міномети. Ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, здійснивши удари ще щонайменше по шести населених пунктах", - додав Гайдай.

Також читайте: Через антисанітарію окупованим містам Луганщини загрожують інфекції, - Гайдай









