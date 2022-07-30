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Новини Фото Війна
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Просування військ РФ впродовж місяця втратило стрімкість, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська відійшли на п'ятьох напрямках.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Розвідгрупу росіян, яка діяла поблизу Верхньокам’янського, уражено вогнем ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що просування рашистів за останній місяць втратило стрімкість.

"Протягом усього липня окупанти лише намагаються штурмувати Донеччину. Одну із таких спроб зупинено учора під Верхньокам’янським. Наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і вимусили відступити. Відійшов ворог і ще на п’ятьох напрямках, звідки робив спроби прорвати оборону українців. Втім, росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією", - наголосив глава ОВА.

"Так, протягом 29 липня ними на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, одну танкову, засновані міномети. Ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, здійснивши удари ще щонайменше по шести населених пунктах", - додав Гайдай.

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Просування військ РФ впродовж місяця втратило стрімкість, - Гайдай 01
Просування військ РФ впродовж місяця втратило стрімкість, - Гайдай 02
Просування військ РФ впродовж місяця втратило стрімкість, - Гайдай 03
Просування військ РФ впродовж місяця втратило стрімкість, - Гайдай 04
Просування військ РФ впродовж місяця втратило стрімкість, - Гайдай 05

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+9
Навіщо ви "зелені", знову дурите людей? Ворог систематично і методично знищує міста і села одне за одним і разом з ними людей, а ви нам тут розповідаєте, що ворог сповільникв рух. Краще скажіть наріду де ракети "Грім 2", "Нептун", "Сапсан" і "Вільха М"? Де САУ "Богдана"? І накінець де ваші розробки новітніх ракет, бо мождиво "бариги" вам не підходять? Чим зупиняти ворога?
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30.07.2022 08:37
+8
Так себе оправдание какой-то *****, которая происходит на фронте. Оружие и боеприпасы с Запада идут полным ходом, а мы сидим в глухой обороне и потихоньку отступаем. Копим силы и готовимся к осеннему контрнаступлению? Так и рашисты не сидят на месте. При этом они копят резервы и наступают.
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30.07.2022 08:42
+3
Зелені планують відновити "Велике крадівництво" під час війни. 28 лямів вже отримала якась мутна фірма на ремонт доріг в ДОНЕЦЬКІЙ області. Прикольно! Ге?
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30.07.2022 09:32
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Просування..... (((((
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30.07.2022 08:23 Відповісти
Обдристовiч сьогодні розповідав, що росіяни перекидають свої війська з Донбасу в херсонському напрямку, щоб там тримати оборону і навіть наступати у бік українських військ. Цікаво, бреше чи ні.
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30.07.2022 08:33 Відповісти
Навіщо ви "зелені", знову дурите людей? Ворог систематично і методично знищує міста і села одне за одним і разом з ними людей, а ви нам тут розповідаєте, що ворог сповільникв рух. Краще скажіть наріду де ракети "Грім 2", "Нептун", "Сапсан" і "Вільха М"? Де САУ "Богдана"? І накінець де ваші розробки новітніх ракет, бо мождиво "бариги" вам не підходять? Чим зупиняти ворога?
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30.07.2022 08:37 Відповісти
Русня за сутки уничтожила 2 города, убила 200к мирных жителец. Нанесены ядерные удары по украинским аэс. Потери всу составили в срежнем 70тысяч убитыми и 300 раненными. Готовится подписание капитуляции, по условиям которой произойдет децимация населения на органы. Ты такие новости хочешь видеть что ли? Случилась психологическая деформация и положительное не воспринимается? Или лишь бы высрать очередную зраду? Нептун отработал хорошо, богдана недоработана, а гром-2 мы не имели права использовать потому что это иностранный заказ а не всу. Что ты хочешь видеть в ленте?
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30.07.2022 08:50 Відповісти
Зелені планують відновити "Велике крадівництво" під час війни. 28 лямів вже отримала якась мутна фірма на ремонт доріг в ДОНЕЦЬКІЙ області. Прикольно! Ге?
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30.07.2022 09:32 Відповісти
Про що Ви тут розповідаєте? Хто бажає такого сценарію,про який пишете Ви? Ми бажаємо нашої перемоги і як можена скоріше, щоб зберегти життя людей і міст. Просто не потрібно народу брехати, бо Херсон ми мали звільнити, по брехні наших речників Президента, ще у травні. Доволі їздити по вухах, я думаю, що владі після Бучі, Гостомеля, Ірпені, Ізюма, Маріуполя і звичайно про шашлики, мало хто вірить в бредні "зелених".Ми не живемо в бункерах, а в містах, які постійно обстрілюються і гинуть люди, а що стосується "Нептун" отработал хорошо", бо залишилося пару ракет, які після ракетного обстрілу ворога, привезли волонтери, що залишили попередники, ну ті, що "бариги". "Богдана недоработана?", як це може недопрацбована САУ "Богдана" звільняти острів "Зміїний". Про те, що "Богдана " "недоработана" "сира" кричали з телевізора "коломойського-медведчука-Зеленського "1+1+Вова", а САУ спрацювала на відмінно. Де "Грім 2" і "Вільха М"? Де це таке написано, що ми не маємо права використовувати "Грім 2"? Що Ви тут вішаєте локшину на вуха наріду? Де наші ракети і САУ???
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30.07.2022 13:47 Відповісти
Так себе оправдание какой-то *****, которая происходит на фронте. Оружие и боеприпасы с Запада идут полным ходом, а мы сидим в глухой обороне и потихоньку отступаем. Копим силы и готовимся к осеннему контрнаступлению? Так и рашисты не сидят на месте. При этом они копят резервы и наступают.
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30.07.2022 08:42 Відповісти
Гитлер за полгода взял шесть советских республик ...
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30.07.2022 09:16 Відповісти
Фоточки постит опять, орденоносец РПЦешный. Может и за молниеносную сдачу Лисичанска какую-то грамоту получит. (А у Сереги и грамоты есть от все того же РПЦ).
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30.07.2022 09:18 Відповісти
Генерал-майор ФСБ при Гундяй не помог крысам путлера...
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30.07.2022 09:21 Відповісти
Куда подевались наши диверсанты ?При ПАПе хоть пытались,что-то разшатать внутри этих недореспублик,главарей ликвидировали..При Зе наблюдаем только их визиты в рашу , к бульбашне, признание их существование росссателлитами..Вся"головка"сепаратистов подлежит немедленному уничтожению или пленению с вывозом на подконтрольную ВСУ территорию
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30.07.2022 13:30 Відповісти
 
 