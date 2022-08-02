Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, - Гайдай. ФОТО

У росіян значні втрати, але вони вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмуту.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку.

"Але шлях до міста пролягає через міцну оборону ЗСУ на Луганській землі", - повідомив він.

"В росіян порушений морально-психологічний стан, через те, що їхній наступ не має очікуваного успіху. Із отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер і важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім цього, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак", - зазначив Гайдай.

Так, за добу 1 серпня ворогом завдано два потужних ракетних удари - загалом випущено вісім ракет.

Зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах.

"Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки", - інформує очільник регіону.

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Гайдай зазначив, що після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ.

Так за минулу добу відбито сім таких спроб. За цими напрямами противник змушений був відійти.

Очільник Луганщини підсумував, що збройна допомога західних партнерів гарно допомагає деморалізувати росіян.