УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13124 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
4 147 7

Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, - Гайдай. ФОТО

У росіян значні втрати, але вони вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмуту.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку.

"Але шлях до міста пролягає через міцну оборону ЗСУ на Луганській землі", - повідомив він.

"В росіян порушений морально-психологічний стан, через те, що їхній наступ не має очікуваного успіху. Із отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер і важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім цього, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак", - зазначив Гайдай.

Так, за добу 1 серпня ворогом завдано два потужних ракетних удари - загалом випущено вісім ракет.

Зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах.

"Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки", - інформує очільник регіону.

Також читайте: Окупанти досі не можуть захопити два селища на Луганщині, - Гайдай

Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, - Гайдай 01
Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, - Гайдай 02
Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, - Гайдай 03
Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, - Гайдай 04
Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, - Гайдай 05

Гайдай зазначив, що після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ.

Так за минулу добу відбито сім таких спроб. За цими напрямами противник змушений був відійти.

Очільник Луганщини підсумував, що збройна допомога західних партнерів гарно допомагає деморалізувати росіян.

Автор: 

армія рф (17554) обстріл (28725) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гайдай Бахмут это уже донецкая область и не твоя зона ответственности так какого хрена ты комментируешь происходящие там события .Уйди уже наконец на енсию
показати весь коментар
02.08.2022 08:45 Відповісти
он же поясняет: " шлях до міста пролягає через міцну оборону ЗСУ на Луганській землі"
показати весь коментар
02.08.2022 08:49 Відповісти
Какая там оборона. Луганщину уже почти всю захватили,кроие двух сёл и они не возле Бахмута ,а под Сиверском.Так что этот Гайдай что то путает по моему
показати весь коментар
02.08.2022 11:19 Відповісти
Завдання у рашистів важке - прорватись південніше Бахмута і вийти на Часів Яр, щоби захопити територію протікання Донецького водозабору. Без цього ні в Донецьку, а ні в Маріуполі водопровідної води, а значить і життя не буде.
показати весь коментар
02.08.2022 08:49 Відповісти
да, не понаслышке, с водой в донецке жопа
показати весь коментар
02.08.2022 08:51 Відповісти
Кацапи знищують малі народи *********. Їх не жалко.
показати весь коментар
02.08.2022 08:50 Відповісти
Справді "збройна допомога західних партнерів гарно допомагає деморалізувати росіян",
а ТОТАЛЬНЕ на знищення бомбардування міст і сіл деморалізує населення і без того заражене багатолітньою антиукраїнською пропагандою "русского міра". Всі дії Кремля мають послідовний характер: розхитати морально-психологічний у працездатному стан в тилу, особливо в прифронтових районах - 2прінуждєніє к міру"
показати весь коментар
02.08.2022 10:33 Відповісти
 
 