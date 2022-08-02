Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, - Гайдай. ФОТО

У россиян значительные потери, но они упорно атакуют из Попаснянского направления в сторону Бахмута.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении.

"Но путь в город проходит через прочную оборону ВСУ на Луганской земле", - сообщил он.

"У россиян нарушено морально-психологическое состояние, из-за того, что их наступление не имеет ожидаемого успеха. С получением ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантам теперь и трудно засыпать, потому что можно не увидеть рассвета. Как вот вчера в Первомайске. Найти только пепел вместо состава из оружием. Кроме этого, они каждый день теряют бойцов и технику во время своих многочисленных атак", - отметил Гайдай.

Так, за сутки 1 августа врагом нанесены два мощных ракетных удара - всего выпущено восемь ракет.

Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам.

"Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки", – информирует глава региона.

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Гайдай отметил, что после нескольких часов артиллерийского влияния оккупанты бросаются в наступление.

Так за прошедшие сутки отражены семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти.

Глава Луганщины подытожил, что вооруженная помощь западных партнеров хорошо помогает деморализовать россиян.