Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, - Гайдай. ФОТО
У россиян значительные потери, но они упорно атакуют из Попаснянского направления в сторону Бахмута.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении.
"Но путь в город проходит через прочную оборону ВСУ на Луганской земле", - сообщил он.
"У россиян нарушено морально-психологическое состояние, из-за того, что их наступление не имеет ожидаемого успеха. С получением ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантам теперь и трудно засыпать, потому что можно не увидеть рассвета. Как вот вчера в Первомайске. Найти только пепел вместо состава из оружием. Кроме этого, они каждый день теряют бойцов и технику во время своих многочисленных атак", - отметил Гайдай.
Так, за сутки 1 августа врагом нанесены два мощных ракетных удара - всего выпущено восемь ракет.
Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам.
"Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки", – информирует глава региона.
Гайдай отметил, что после нескольких часов артиллерийского влияния оккупанты бросаются в наступление.
Так за прошедшие сутки отражены семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти.
Глава Луганщины подытожил, что вооруженная помощь западных партнеров хорошо помогает деморализовать россиян.
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гарнодопомагає деморалізувати росіян",
а ТОТАЛЬНЕ на знищення бомбардування міст і сіл деморалізує населення і без того заражене багатолітньою антиукраїнською пропагандою "русского міра". Всі дії Кремля мають послідовний характер: розхитати морально-психологічний у працездатному стан в тилу, особливо в прифронтових районах - 2прінуждєніє к міру"