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Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, - Гайдай. ФОТО

У россиян значительные потери, но они упорно атакуют из Попаснянского направления в сторону Бахмута.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении.

"Но путь в город проходит через прочную оборону ВСУ на Луганской земле", - сообщил он.

"У россиян нарушено морально-психологическое состояние, из-за того, что их наступление не имеет ожидаемого успеха. С получением ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантам теперь и трудно засыпать, потому что можно не увидеть рассвета. Как вот вчера в Первомайске. Найти только пепел вместо состава из оружием. Кроме этого, они каждый день теряют бойцов и технику во время своих многочисленных атак", - отметил Гайдай.

Так, за сутки 1 августа врагом нанесены два мощных ракетных удара - всего выпущено восемь ракет.

Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам.

"Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки", – информирует глава региона.

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Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, - Гайдай 01
Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, - Гайдай 02
Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, - Гайдай 03
Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, - Гайдай 04
Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, - Гайдай 05

Гайдай отметил, что после нескольких часов артиллерийского влияния оккупанты бросаются в наступление.

Так за прошедшие сутки отражены семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти.

Глава Луганщины подытожил, что вооруженная помощь западных партнеров хорошо помогает деморализовать россиян.

армия РФ (19403) обстрел (27405) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Гайдай Бахмут это уже донецкая область и не твоя зона ответственности так какого хрена ты комментируешь происходящие там события .Уйди уже наконец на енсию
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02.08.2022 08:45 Ответить
он же поясняет: " шлях до міста пролягає через міцну оборону ЗСУ на Луганській землі"
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02.08.2022 08:49 Ответить
Какая там оборона. Луганщину уже почти всю захватили,кроие двух сёл и они не возле Бахмута ,а под Сиверском.Так что этот Гайдай что то путает по моему
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02.08.2022 11:19 Ответить
Завдання у рашистів важке - прорватись південніше Бахмута і вийти на Часів Яр, щоби захопити територію протікання Донецького водозабору. Без цього ні в Донецьку, а ні в Маріуполі водопровідної води, а значить і життя не буде.
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02.08.2022 08:49 Ответить
да, не понаслышке, с водой в донецке жопа
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02.08.2022 08:51 Ответить
Кацапи знищують малі народи *********. Їх не жалко.
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02.08.2022 08:50 Ответить
Справді "збройна допомога західних партнерів гарно допомагає деморалізувати росіян",
а ТОТАЛЬНЕ на знищення бомбардування міст і сіл деморалізує населення і без того заражене багатолітньою антиукраїнською пропагандою "русского міра". Всі дії Кремля мають послідовний характер: розхитати морально-психологічний у працездатному стан в тилу, особливо в прифронтових районах - 2прінуждєніє к міру"
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02.08.2022 10:33 Ответить
 
 