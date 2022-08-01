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Новини Війна
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Окупанти досі не можуть захопити два селища на Луганщині, - Гайдай

луганщина

Російські окупанти досі не можуть захопити два вільні населені пункти у Луганській області.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Там наші захисники міцно тримають лінії оборони. Були декілька моментів, коли заходили в Білогорівку російські підрозділи. Але, станом на зараз, все ж залишається частинка Луганщини, яка нескорена", – заявив Гайдай.

Наразі окупанти активнісше кидають в бій бійців приватних військових компаній.

"По-перше, Росії не потрібно звітувати за найманців. По-друге, в них зовсім інша мотивація: виключно гроші та мародерства. Також у росіян, після чотирьох місяців запеклої оборони ЗСУ на Луганщині – величезні втрати як в особовому складі, так і в техніці. Їх відтягнули для перегрупування і поповнення особового складу", – розповів він.

За словами голови ОВА, на тимчасово окупованих територіях загарбники знищують все українське, а проукраїнське населення "кидають на підвал".

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Гайдай зазначив, що окупанти намагаються перевести освітній процес на "стандарти" так званої "ЛНР", вчителів примушують до співпраці під загрозою звільнення. Водночас в регіоні процвітає партизанський рух.

"Люди нам допомагають. Партизани щодня приносять позитивні новини, дякуємо їм за роботу. Це інформація про переміщення ворожих військ та руйнування інфраструктурних об'єктів, які є важливими для військ РФ", – каже голова ОВА.

Окремо Гайдай заявив про гуманітарну катастрофу, яка насувається на міста Луганщини, де відбувалися активні бойові дії. Загарбники й досі не можуть задовольнити елементарні потреби людей (вода, їжа, ліки).

"Візьмемо Рубіжне чи Сєвєродонецьк. Ці міста в опалювальний сезон не зможуть зайти, там буде величезна проблема. Є вода, яку беруть зі свердловин, тому що центральне водопостачання зруйноване. Так от ця вода вже заражена, тому що вони довгий час не забирали трупи. Тіла розкладалися на спеці. Зараз люди масово отруюються, дизентирія – величезна проблема", – наголосив Гайдай.

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Автор: 

окупація (6719) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+5
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01.08.2022 21:20
+4
Тоді Гайдай вже голова військової селищної ради.
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01.08.2022 21:18
+4
Так отож. Тіла розкладаються. Мізки (якщо були) розклались вже давно. В 2014 ходили з триколорами, били проукраїнських співмешканців в рубіжному, просили "путін ввєди". Ввів вже по самісінькі помідори.
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01.08.2022 21:22
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Тоді Гайдай вже голова військової селищної ради.
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01.08.2022 21:18 Відповісти
не смішно.
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01.08.2022 21:23 Відповісти
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01.08.2022 21:20 Відповісти
💩🇷🇺***** путлерастович 🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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01.08.2022 21:54 Відповісти
Так отож. Тіла розкладаються. Мізки (якщо були) розклались вже давно. В 2014 ходили з триколорами, били проукраїнських співмешканців в рубіжному, просили "путін ввєди". Ввів вже по самісінькі помідори.
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01.08.2022 21:22 Відповісти
Два села залишилось а ставка зберігається: та хто в тому потоці траншів помітить нещасних 300 тисяч гайдая
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01.08.2022 21:25 Відповісти
Зато противник за это время много чего на донецком направлении захватил
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01.08.2022 21:27 Відповісти
І що ж він там захопив "много чего"?
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01.08.2022 21:49 Відповісти
А ты почитай зарубежных анатитиков,пишущих о нашей войне и посмотри как изменялись карты боевых действий (та же Deep State ) за последние две-три недели и поймёшь
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01.08.2022 22:00 Відповісти
красноперый, тут не наливают, вали до своего Ольгиного.
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01.08.2022 22:08 Відповісти
А что не так .Зачем обижаться на обьективную реальность с которой наш генштаб в своих сводках не дружит
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01.08.2022 23:02 Відповісти
Ну я зашёл на Deep state map и поклацал с 2-4 июля. После нашего отхода из Лисичанска, все свинострелочки тупо крутятся месяц на месте, единственное продвижение - красная стрелочка под Лисичанском двинулась на десять километров 12 июля в сторону Сиверска, но уже 17 июля отскочила на прежнее место у Спірного.
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01.08.2022 23:36 Відповісти
Безуглая из ZE спрута по заданию д'Ерьмака командовала там ‼️ПОЧЕМУ ГЕНШТАБ И ЗАЛУЖНЫЙ ДОПУСКАЮТ ТАКОЙ П#ЗДЕЦ
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01.08.2022 21:58 Відповісти
непонятно так гайдай что недоволен что они не захватили
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01.08.2022 21:36 Відповісти
кажется это твой хозяин недоволен.

Не устал еще подлизывать своему Пригожину?
Эк у вас от нашего Гайдая пердаки рвет. Любо-дорого.
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01.08.2022 22:10 Відповісти
Зовсім не смішно, особливо, коли дивишся , як радісно зустрічають, «асвабадителей» , і попри все отримують украІнську пенсію!!
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02.08.2022 00:49 Відповісти
А хіба може адекватна людина лишитись під окупацією, думаю там ілі бидло якому пофіг все, ілі ті хто чекав рабсейский скотомирок
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02.08.2022 01:11 Відповісти
 
 