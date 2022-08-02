Волонтери "Razom for Ukraine" впродовж 5 місяців зібрали близько $60 млн для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Також волонтери вчили всіх, хто працює на перемогу, користуватися безпілотниками.

Про це повідомила військова та волонтерка Марія Берлінська, інформує Цензор.НЕТ.

"Що ми зробили за 5 місяців? Командою волонтерів Razom for Ukraine зібрано близько 60 мільйонів доларів. Ці кошти розподілені по напряках - медицина, авто, евакуація, гранти для інших організацій. Частина цих коштів направлена на напрямок технічного забезпечення, те чим займаюсь я", - розповіла вона.

Зокрема, кошти витрачали на закупівлю рацій, ретрансляторів до дронів з тепловізорами, планшети тощо.

"Теоретичний навчальний онлайн-курс по застосуванню БПЛА та інших технологій. Курс корисний не лише військовим, але й прикордонникам, медикам, рятувальникам, пожежним: всім хто працює на перемогу. ... Станом на зараз вже більше 4000 людей отримали Сертифікати про успішне завершення Курсу", - розповіла Берлінська.

Також після проходження курсу учасники проходили льотну практику - отримували дрони та іншу техніку.

"Льотна практика проводиться як в мирних містах так і близько лінії фронту. До прикладу кілька днів тому провели Льотну практику на трьох полігонах, 5 днів інтенсиву, відтренували більше 350 людей. Навчання відбуваються постійно", - пояснила волонтерка.

"Наші волонтери допомогли Метінвесту та Міністерству цифрової трансформації України закупити великі партії дронів. Паралельно на волонтерських засадах ми підготували фахівців - Теорія та Льотна практика. Тепер ці дрони ефективно працюють на перемогу", - продовжила Берлінська.

Також читайте: Волонтер Феціца просить допомоги у придбанні трьох коптерів для українських захисників на Донецькому напрямку. ВIДЕО



















