Окупанти двічі обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Знищено під'їзд у багатоповерхівці, - ОВА. ФОТОрепортаж

Цієї ночі росіяни вели інтенсивні обстріли на Донецькому напрямку та завдали ударів по містах у відносному тилу.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після півночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під’їзд в одній з багатоповерхівок міста. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів та заблокованих квартир 7 людей. Одна людина була поранена, але, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих. Ще одним обстрілом росіяни пошкодили одну зі шкіл міста - без постраждалих.

"Ніч минула напружено в Авдіївській, Мар’їнській та Очеретинській громадах. У Красногорівці пошкоджено 5 приватних будинків, у Первомайському снаряди влучили поряд із крамницею - тут росіяни застосували касетні боєприпаси. Інформація щодо постраждалих у цих трьох громадах наразі не надходила", - зазначає Кириленко.

Ракетного удару росіяни завдали по Кураховому - влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка. Інформації про постраждалих не надходило.

"Під російські обстріли потрапила Дружківка. В результаті пошкоджено 5 житлових будинків, але без загиблих та поранених. Росіяни продовжують бити по цивільних та нищити соціальну інфраструктуру. Залишатися в області - небезпечно! Вкотре закликаю всіх виїхати до більш безпечних регіонів України. Це - відповідально!", - резюмує Кириленко.

У кремлівського шизофреніка агонія і психічне загострення від того , що його плани по захопленню всієі Украіни , в трьохденний строк , не
здійснилися і ніколи не здійсняться ,
тому пітерському люмпену і окурку, краще застрелитися і перестати вбивати і кошмарити украінців , та весь цивілізований світ 😠
показати весь коментар
06.08.2022 10:48 Відповісти
Війна РФ з будівлями, з військами - на другому плані.
Прошу це перевірити у всіх війнах в яких брала участь Московія в Евразії.
показати весь коментар
06.08.2022 10:53 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
06.08.2022 11:07 Відповісти
 
 