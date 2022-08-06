УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9969 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
732 3

За добу окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Унаслідок обстрілів з боку окупантів минулої доби на Донеччині загинули 5 мирних жителів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 5 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Опитному, 1 в Авдіївці, 1 у Соледарі та 1 у Первомайському. Ще 14 людей зазнали пораненнь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте: За добу окупанти вбили 7 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За добу окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

Автор: 

Донецька область (9433) Кириленко Павло (917)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рускій мір прийшов, щастя приніс дамбасянам.
показати весь коментар
06.08.2022 08:14 Відповісти
Бісяця -- загубили все людське
показати весь коментар
06.08.2022 08:27 Відповісти
Царство Небесне...
показати весь коментар
06.08.2022 10:30 Відповісти
 
 