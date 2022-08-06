За добу окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Унаслідок обстрілів з боку окупантів минулої доби на Донеччині загинули 5 мирних жителів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 5 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Опитному, 1 в Авдіївці, 1 у Соледарі та 1 у Первомайському. Ще 14 людей зазнали пораненнь", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте: За добу окупанти вбили 7 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА