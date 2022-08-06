За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
В результате обстрелов со стороны оккупантов за прошедшие сутки в Донецкой области погибли 5 мирных жителей.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Опытном, 1 в Авдеевке, 1 в Соледаре и 1 в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
5 копійок
Валентин Коваль
Вадим Карапіщенко
