За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

В результате обстрелов со стороны оккупантов за прошедшие сутки в Донецкой области погибли 5 мирных жителей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Опытном, 1 в Авдеевке, 1 в Соледаре и 1 в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения", - говорится в сообщении.



Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте: Россияне из артиллерии обстреляли остановку в Торецке. 8 человек погибли. 4 ранены, среди них 3 ребенка, - Донецкая ОВА. ФОТО