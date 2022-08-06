УКР
Обстріл Дергачівської громади: під удар потрапила адмінбудівля об'єкту критичної інфраструктури. ФОТО

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, в ніч на 6 серпня російські військовослужбовці здійснили ракетний обстріл Дергачівської територіальної громади. Під вогонь окупантів потрапила адміністративна будівля одного з об‘єктів критичної інфраструктури. Від ракетного удару утворилася воронка розміром 6 на 8 метрів. Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

"Огляд місця події проводили прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в області", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Дергачівської громади: під удар потрапила адмінбудівля обєкту критичної інфраструктури 01

