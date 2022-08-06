Обстріл Дергачівської громади: під удар потрапила адмінбудівля об'єкту критичної інфраструктури. ФОТО

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, в ніч на 6 серпня російські військовослужбовці здійснили ракетний обстріл Дергачівської територіальної громади. Під вогонь окупантів потрапила адміністративна будівля одного з об‘єктів критичної інфраструктури. Від ракетного удару утворилася воронка розміром 6 на 8 метрів. Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

"Огляд місця події проводили прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в області", - йдеться у повідомленні.

