Обстрел Дергачевской громады: под удар попало админздание объекта критической инфраструктуры. ФОТО

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в ночь на 6 августа российские военнослужащие совершили ракетный обстрел Дергачевской территориальной громады. Под огонь оккупантов попало административное здание одного из объектов критической инфраструктуры. От ракетного удара образовалась воронка размером 6 на 8 метров. Предварительно установлено, что обстрел производился ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

"Обзор места происшествия проводили прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками отдела полиции №3 ХРУП №3 ГУНП в области", - говорится в сообщении.

Читайте: За прошедшие сутки задокументировано 15 фактов разрушений жилья и других объектов из-за вражеских обстрелов в Харьковской области, - полиция