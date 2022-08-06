Обстрел Дергачевской громады: под удар попало админздание объекта критической инфраструктуры. ФОТО
При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в ночь на 6 августа российские военнослужащие совершили ракетный обстрел Дергачевской территориальной громады. Под огонь оккупантов попало административное здание одного из объектов критической инфраструктуры. От ракетного удара образовалась воронка размером 6 на 8 метров. Предварительно установлено, что обстрел производился ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.
"Обзор места происшествия проводили прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками отдела полиции №3 ХРУП №3 ГУНП в области", - говорится в сообщении.
