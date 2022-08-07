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"Бійся, окупанте!", - в Білокуракиному на Луганщині партизани розклеїли патріотичні листівки. ФОТО

Українці не погоджуються жити під російською окупацією, тому чинять потужний супротив росіянам. В окупованому Білокуракиному партизани залишають для окупантів листівки.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Як показала практика - з листівок все тільки починається. Це попередження. Психологічний тиск, заява своєї присутності. Далі - активні дії. Нагадаю, днями партизани обстріляли колаборантів - так зване "керівництво" Біловодська, знищили розподільну коробку залізниці у Сватовому. Білокуракине - це Україна! Бійся, окупант", - йдеться у повідомленні.

Бійся, окупанте!, - в Білокуракиному на Луганщині партизани розклеїли патріотичні листівки 01
Бійся, окупанте!, - в Білокуракиному на Луганщині партизани розклеїли патріотичні листівки 02
Бійся, окупанте!, - в Білокуракиному на Луганщині партизани розклеїли патріотичні листівки 03
Бійся, окупанте!, - в Білокуракиному на Луганщині партизани розклеїли патріотичні листівки 04

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Автор: 

листівки (44) партизани (193) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+14
Боже, бережи
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07.08.2022 09:53
+8
Кому що, кому листовки партизанські , а кому російською мовою " куплю чеснок". Ватники є повсюду, така зараза.
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07.08.2022 09:54
+4
чому сбу та різні дку не підтримують партизанів обладнанням ? На томість поліянти полтави вилучили у місцевих жителів трофейні танки ,здаеться 8 штук ..і забрали ..так ви підіть у сєпарів забиріть ...так ні вони зайняті бо іде операція"скутер" ..їхав на город мопедом зупинили ...занавіс
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07.08.2022 09:56
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Боже, бережи
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07.08.2022 09:53 Відповісти
Кому що, кому листовки партизанські , а кому російською мовою " куплю чеснок". Ватники є повсюду, така зараза.
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07.08.2022 09:54 Відповісти
чому сбу та різні дку не підтримують партизанів обладнанням ? На томість поліянти полтави вилучили у місцевих жителів трофейні танки ,здаеться 8 штук ..і забрали ..так ви підіть у сєпарів забиріть ...так ні вони зайняті бо іде операція"скутер" ..їхав на город мопедом зупинили ...занавіс
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07.08.2022 09:56 Відповісти
Звідки у тебе інфа що наші спецслужби не допомагають партизанам?
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07.08.2022 11:59 Відповісти
Потужний спротив)
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07.08.2022 10:05 Відповісти
є приклади ще потухнішого спротиву, показувати дулі в кармані.
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07.08.2022 10:22 Відповісти
Тайно проникать в квартиры,и срать на столе,уходя незамеченным!
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07.08.2022 11:46 Відповісти
Продемонструй власним прикладом більший спротив.
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07.08.2022 11:26 Відповісти
А тебе слабо!?
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07.08.2022 12:03 Відповісти
Так я не кривляють про "потужний спротив" інших, як ви із "Бондаренко".
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07.08.2022 12:10 Відповісти
Ты правокатор?или тебе скучно,и поссориться не скем?
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07.08.2022 12:27 Відповісти
Я бачу що вам із Бондаренком "скучно".
Прийшли понакидувати на тих, хто не боїться в окупації клеїти проукраїнські листівки
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07.08.2022 12:33 Відповісти
Будьте счастливы!
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07.08.2022 12:50 Відповісти
нащот обстріляли колаборантів. То чоловік обстріляв свою жінку з коханцем теж колаборантом коли вони кохалися в авто
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07.08.2022 11:29 Відповісти
Эти листовки нужно пропитывать каким-нибудь ядом, чтобы срывающие их рашисты получили свою дозу и побыстрее сдохли...
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07.08.2022 15:08 Відповісти
 
 