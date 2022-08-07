"Бійся, окупанте!", - в Білокуракиному на Луганщині партизани розклеїли патріотичні листівки. ФОТО

Українці не погоджуються жити під російською окупацією, тому чинять потужний супротив росіянам. В окупованому Білокуракиному партизани залишають для окупантів листівки.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Як показала практика - з листівок все тільки починається. Це попередження. Психологічний тиск, заява своєї присутності. Далі - активні дії. Нагадаю, днями партизани обстріляли колаборантів - так зване "керівництво" Біловодська, знищили розподільну коробку залізниці у Сватовому. Білокуракине - це Україна! Бійся, окупант", - йдеться у повідомленні.









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