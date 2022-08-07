Наслідки російських обстрілів Миколаєва та області: пошкоджені будинки та підприємства, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 7 серпня, вранці, російські війська завдали ударів по околицях обласного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Наразі відомо про пошкоджені житлові будинки та промислові підприємства.Також вночі обстрілів зазнало село Таборівка Вознесенського району. Відомо про руйнації житлових будинків. Остаточна інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється. Нині на місцях подій працюють підрозділи поліції та рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Вчора, 6 серпня, обстрілам піддавались обласний центр, Березнегувате та села Котляреве й Новомиколаївка Миколаївського району. Пошкоджені багатоквартирний та 11 приватних житлових будинків, офісне приміщення, гаражні бокси, приміщення магазину, поштове відділення та інше майно громадян. Є поранені та вбиті. Серед постраждалих 17-річна дівчина.

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