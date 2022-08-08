Харківський телевізійник виготовляв для окупантів "патріотичні листівки" та відправляв їх доньці в РФ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури харківянину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності харків’янину, який виготовляв листівки для підняття "бойового духу" окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, художник-постановник одного з місцевих телеканалів Харківщини виготовляв у себе вдома листівки із зображенням ворожої символіки та триколору російського прапора. Харків’янин розповсюджував листівки через свою доньку, яка проживає в РФ. Вона надсилала російським міністерствам вироби свого батька для розповсюдження серед особового складу ЗС РФ і незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР" з метою підняття "бойового духу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також чоловік зберігав у себе вдома радянську та антиукраїнську літературу, а також книгу колишнього президента-втікача.
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от гнида рашистська.
таке лайно тiльки копняками на розмiнування .
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Вот, никогда не было и опять произошло. Украину жёстко критикует "Комитета защиты журналистов", который является крупнейшей международной неправительственной организацией со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Вчера, 28 июля 2022 г, в Париже, Комитет защиты журналистов публично заявил: - Украинские законодатели должны пересмотреть законопроект о СМИ, который угрожает ограничить свободу прессы в стране и отдалит ее от стандартов Европейского Союза.
Ой! А как же так? Мы же только получили кандидатство в члены ЕС. Неужели руководство Украины решится, в стиле Януковича, отказаться от кандидатства в обмен на полный контроль за СМИ для узурпации власти? Как интересно.
Еще 1 июля Ольга Герасимюк, глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, государственного регулятора вещания, заявила, что закон о СМИ, впервые предложенный в 2019 году, может быть поставлен на голосование парламентом страны, Верховной Радой, «летом, до Дня независимости [24 августа]».
Согласно сообщениям СМИ и тексту законопроекта, с которым ознакомился КЗЖ, в случае его принятия закон расширит полномочия регулирующего органа, позволив ему аннулировать регистрацию новостных интернет-изданий, налагать на них штрафы и закрывать их по решению суда. Фактически - это атака на свободу слова.
При этом Украина является кандидатом на вступление в Европейский Союз, и для начала переговоров о членстве ей необходимо реформировать свои законы о СМИ, многие из которых были введены в действие в 1990-х годах, согласно сообщениям СМИ и заявлению Европейской комиссии. Но точно не надо реформировать в шаблонах России и СССР.
А в конце заявления КЗЖ есть вишенка на торте - упоминание об отключении вещания Прямого, 5-го и Эспрессо. На Западе внимательно следят за всем происходящим. Все фиксируют и делают выводы. И если кто-то хочет подергать тигра за усы, то это он делает абсолютно зря. Можно остаться без рук. В лучшем случае.
Телеканал CBS вибачився за сюжет про західну зброю, яка буцімто «зникає» в Україні.
Його видалено з мережі
«Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм «Озброюючи Україну», у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та опублікувати його пізніше», - вказало CBS News у Twitter. https://t.me/spravdi/14974
перед вступом до ЄС скасуємо...бо з такими вилупками до ЄС не дотягнемо
Не важко здогадатись скільки отримає цей прихильник совка.
Імітатори, "працюйте" далі, аби на фронт не йти.
7 лет росстрла ему
А если серьёзно то даже пятнашки мало
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- Плачу... Он даже кнігу мою прочітал! Может, і мнє прочітать?..
Присудок йому - рити окопи на нуль