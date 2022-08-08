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Харківський телевізійник виготовляв для окупантів "патріотичні листівки" та відправляв їх доньці в РФ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури харківянину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності харків’янину, який виготовляв листівки для підняття "бойового духу" окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Харківський телевізійник виготовляв для окупантів патріотичні листівки та відправляв їх доньці в РФ, - Офіс Генпрокурора 01

"За даними слідства, художник-постановник одного з місцевих телеканалів Харківщини виготовляв у себе вдома листівки із зображенням ворожої символіки та триколору російського прапора. Харків’янин розповсюджував листівки через свою доньку, яка проживає в РФ. Вона надсилала російським міністерствам вироби свого батька для розповсюдження серед особового складу ЗС РФ і незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР" з метою підняття "бойового духу", - йдеться у повідомленні.


Харківський телевізійник виготовляв для окупантів патріотичні листівки та відправляв їх доньці в РФ, - Офіс Генпрокурора 02
Харківський телевізійник виготовляв для окупантів патріотичні листівки та відправляв їх доньці в РФ, - Офіс Генпрокурора 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру мешканці Краматорська, яка передавала окупантам дані про місця дислокації українських військових, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Зазначається, що також чоловік зберігав у себе вдома радянську та антиукраїнську літературу, а також книгу колишнього президента-втікача.

Харківщина (6054) колабораціонізм (1168) Офіс Генпрокурора (3272)


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Топ коментарі
+28
Вот же тварь.
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08.08.2022 13:28
+22

от гнида рашистська.

таке лайно тiльки копняками на розмiнування .
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08.08.2022 13:28
+8
привьяжіть гада у пустці та скиньте координати оркам як "база найомніков"
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08.08.2022 13:35
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Вот же тварь.
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08.08.2022 13:28 Відповісти
привьяжіть гада у пустці та скиньте координати оркам як "база найомніков"
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08.08.2022 13:35 Відповісти

от гнида рашистська.

таке лайно тiльки копняками на розмiнування .
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08.08.2022 13:28 Відповісти
теперь можно и его следом отправить. Бандеролью. Интересно, новая почта бандероли с телевизионщиками принимает ,или сразу на укрпочту надо обращаться?
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08.08.2022 13:30 Відповісти
скоріш за все у нас немає поштового сполучення з рфією..треба через Китай
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08.08.2022 13:37 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдіна...
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08.08.2022 13:30 Відповісти
На коляку цього покидька 😠
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08.08.2022 13:33 Відповісти
З цими врученнями підозри,збиранням доказової бази,співпрацею з слідством і суддею,хлопчина відбудеться переляком.Хтось ,правда отримає позачергове звання.А що книжки Янека заборонені в Україні?Ільф і Петров,без Башарова, під питанням,Булгаков ще не вирішили до кінця,але Яник?
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08.08.2022 13:35 Відповісти
а Боневтік?
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08.08.2022 15:54 Відповісти
І цю мразоту під заставу відпустять?
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08.08.2022 13:35 Відповісти
вот ведь гомнюк..., пусть сожрет свои листівки...
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08.08.2022 13:36 Відповісти
Кастрировать и заклеить листовкой!
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08.08.2022 13:39 Відповісти
"Комітет захисту журналістів" жорстко пройшовся по українських реаліях. Ой!
https://www.youtube.com/watch?v=XpeiDhgJfOg&list=RDCMUC6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&start_radio=1


https://t.me/BerezaJuice Березовый сок https://t.me/BerezaJuice

Вот, никогда не было и опять произошло. Украину жёстко критикует "Комитета защиты журналистов", который является крупнейшей международной неправительственной организацией со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Вчера, 28 июля 2022 г, в Париже, Комитет защиты журналистов публично заявил: - Украинские законодатели должны пересмотреть законопроект о СМИ, который угрожает ограничить свободу прессы в стране и отдалит ее от стандартов Европейского Союза.

Ой! А как же так? Мы же только получили кандидатство в члены ЕС. Неужели руководство Украины решится, в стиле Януковича, отказаться от кандидатства в обмен на полный контроль за СМИ для узурпации власти? Как интересно.

Еще 1 июля Ольга Герасимюк, глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, государственного регулятора вещания, заявила, что закон о СМИ, впервые предложенный в 2019 году, может быть поставлен на голосование парламентом страны, Верховной Радой, «летом, до Дня независимости [24 августа]».

Согласно сообщениям СМИ и тексту законопроекта, с которым ознакомился КЗЖ, в случае его принятия закон расширит полномочия регулирующего органа, позволив ему аннулировать регистрацию новостных интернет-изданий, налагать на них штрафы и закрывать их по решению суда. Фактически - это атака на свободу слова.

При этом Украина является кандидатом на вступление в Европейский Союз, и для начала переговоров о членстве ей необходимо реформировать свои законы о СМИ, многие из которых были введены в действие в 1990-х годах, согласно сообщениям СМИ и заявлению Европейской комиссии. Но точно не надо реформировать в шаблонах России и СССР.

А в конце заявления КЗЖ есть вишенка на торте - упоминание об отключении вещания Прямого, 5-го и Эспрессо. На Западе внимательно следят за всем происходящим. Все фиксируют и делают выводы. И если кто-то хочет подергать тигра за усы, то это он делает абсолютно зря. Можно остаться без рук. В лучшем случае.
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08.08.2022 13:39 Відповісти
і головне, най би вони то використовували би для того щоб звести на ніц пропоганду рф, але ж ні! всі проросійськи пропогандони на їх єдиному аналі...перепрошую каналі працюють.
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08.08.2022 13:44 Відповісти
Важливо!
Телеканал CBS вибачився за сюжет про західну зброю, яка буцімто «зникає» в Україні.
Його видалено з мережі

«Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм «Озброюючи Україну», у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та опублікувати його пізніше», - вказало CBS News у Twitter. https://t.me/spravdi/14974
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08.08.2022 13:52 Відповісти
походу, начасі, введення смертної кари за держзраду...

перед вступом до ЄС скасуємо...бо з такими вилупками до ЄС не дотягнемо
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08.08.2022 13:40 Відповісти
"Загрожувало 15 років в'язниці, а отримала два умовно: У Миколаєві суд разом із прокуратурою «покарали» жінку за роки роботи на розвідку рф".

Не важко здогадатись скільки отримає цей прихильник совка.
Імітатори, "працюйте" далі, аби на фронт не йти.
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08.08.2022 13:43 Відповісти
Сделать обязательный тест на детекторе лжи всем гражданам страны на коллаборационизм. Всех кто не прошел тест- в гигантский трудовой концлагерь лет на 10-15. Чтоб хотя бы жратву себе отрабатывали, чтоб не кормить их с налогов.
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08.08.2022 13:44 Відповісти
Судячи з "антуражу" в його клоповнику- цей персонаж жрав i *рав не вiдриваючись вiд компа...
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08.08.2022 13:45 Відповісти
Прикольный даун
7 лет росстрла ему
А если серьёзно то даже пятнашки мало
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08.08.2022 13:46 Відповісти
а казали що заборонити русскім громадянам взагалі заїжджати до України, ізолюватися від рф- це погана ідея, мовляв родичі у багатьох в рф, необов"язково путіна підтримують. Необов"язково, але вибачайте на чолі не написано, а бачите що роблять родичі з рф. А можуть і просто обдурити, що думає людина з ріднею спілкується, а насправді вже даавно на гачку у фсб інформацію зливає. Несвідомо? а від того легше?
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08.08.2022 13:47 Відповісти
точно, що на гебешному підвісі під обстрілами сидить, совок некалібрований
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08.08.2022 13:55 Відповісти
Не має творчого підходу до виховання таких покидьків.. а він має бути у держави, а не люди мають займатись волонтерством у вихованні(хоч це марно) кацапів... Коли СБУ виявили такий "скарб" у піддослідного: Запитання: Ми біньдєровци ? Ну звичайно відповідь буде - так... то чого у чмошника на сорочці не має плям... ? Потримати в буцигарні, попросити у нього переписати житло сиротам українських патріотів( ну так як він вже встав на шлях виправлення) і провести до кордону Велікага Мордера дать йому п'ятак на водку і пашоль атседа вон....
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08.08.2022 14:00 Відповісти
Відправте його самого донці в РФ. Бандеролью.
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08.08.2022 14:00 Відповісти
А коли хоч одне затримання таких виродків перейде в реальний судовий процес і максимальне покарання???
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08.08.2022 14:08 Відповісти
Сфотографировать этого мальчика в трусиках распятым на тюремной параше и отправить доньке в рф для поддержания боевого духа.
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08.08.2022 14:22 Відповісти
чоловік зберігав у себе вдома... книгу колишнього президента-втікача. Джерело:
*************

- Плачу... Он даже кнігу мою прочітал! Может, і мнє прочітать?..

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08.08.2022 14:31 Відповісти
КОНЧЕНА ІСТОТА, НАЖАЛЬ ТАКІ В ХАРКОВІ ЩЕ Є, ТА І НЕ ТІЛЬКИ В ХАРКОВІ, А ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.
Присудок йому - рити окопи на нуль
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09.08.2022 13:35 Відповісти
Ні,краще розміновувати мінні поля.
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09.08.2022 17:18 Відповісти
 
 