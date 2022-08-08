Харківський телевізійник виготовляв для окупантів "патріотичні листівки" та відправляв їх доньці в РФ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури харківянину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності харків’янину, який виготовляв листівки для підняття "бойового духу" окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, художник-постановник одного з місцевих телеканалів Харківщини виготовляв у себе вдома листівки із зображенням ворожої символіки та триколору російського прапора. Харків’янин розповсюджував листівки через свою доньку, яка проживає в РФ. Вона надсилала російським міністерствам вироби свого батька для розповсюдження серед особового складу ЗС РФ і незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР" з метою підняття "бойового духу", - йдеться у повідомленні.







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Зазначається, що також чоловік зберігав у себе вдома радянську та антиукраїнську літературу, а також книгу колишнього президента-втікача.