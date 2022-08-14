Позиції окупантів на Херсонщині щоденно послаблюються. Наша артилерія пошкодила системи ППО, знищено склади боєприпасів у Музиківці та Новій Каховці, - Хлань

Підтверджена інформація про знищення двох ворожих складів з боєприпасами на Херсонщині.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ

"Херсонщина. Позиції окупантів щоденно послаблюються. Наша артилерія пошкодила системи ППО, встановити нові у росіян змоги немає", - зазначає він.

"Також не можуть підсилювати передову на правому березі, де точаться бої. Тому кожен день працює на нашу перемогу", - додає він.

Хлань також повідомив, що ЗСУ знищили 2 ворожих склади з боєприпасами.

"Офіційно підверджено, що ті вибухи, що за добу чули у Музиківці та Новій Каховці - це мінус 2 ворожих склади з боєприпасами. Чекаємо на інформацію з районів, що подалі від Херсона", - резюмує він.

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