Позиції окупантів на Херсонщині щоденно послаблюються. Наша артилерія пошкодила системи ППО, знищено склади боєприпасів у Музиківці та Новій Каховці, - Хлань
Підтверджена інформація про знищення двох ворожих складів з боєприпасами на Херсонщині.
Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ
"Херсонщина. Позиції окупантів щоденно послаблюються. Наша артилерія пошкодила системи ППО, встановити нові у росіян змоги немає", - зазначає він.
"Також не можуть підсилювати передову на правому березі, де точаться бої. Тому кожен день працює на нашу перемогу", - додає він.
Хлань також повідомив, що ЗСУ знищили 2 ворожих склади з боєприпасами.
"Офіційно підверджено, що ті вибухи, що за добу чули у Музиківці та Новій Каховці - це мінус 2 ворожих склади з боєприпасами. Чекаємо на інформацію з районів, що подалі від Херсона", - резюмує він.
Топ коментарі
+5 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар14.08.2022 11:24 Відповісти Посилання
+3 Ольга Грибанова
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+2 Лариса Щепак
показати весь коментар14.08.2022 13:22 Відповісти Посилання
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1.навести і УТРИМУВАТИ понтонні мости довжиною 1 км-сізіфова праця для рашистів..
2.Катерами багато не переправиш..не техніку.
3.Баржі повільні(легкі цілі) і їх на окупованій території катма..
Ідеї:
1. це шанс завдати психологічного удару противнику. Нагадуйте росіянам скрізь, що вони втратили Київ, Суми, частину Харкова і тепер Херсон. Все буде Україна.
2. Це шанс покалічити ворожу армію. Але для цього вони повинні потрапити в пастку. Не дайте їм втекти на понтон в кінці і продовжуйте боротьбу на лівому березі.
Щоб завдати кацапам хоть якогось значного " психологiчного удару" ,треба не один мисяць доносити iм реальну iнформацiю виключно по Цетральному гавнобаченню в прайм-тайм ,на iх любимих "ток-шоу"...Все iнше iм абсолютно по*уй! Вони нiчого адекватно не сприймають,крiм цього дурману...Це конченi покидьки!