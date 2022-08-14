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Позиції окупантів на Херсонщині щоденно послаблюються. Наша артилерія пошкодила системи ППО, знищено склади боєприпасів у Музиківці та Новій Каховці, - Хлань

Підтверджена інформація про знищення двох ворожих складів з боєприпасами на Херсонщині.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ

"Херсонщина. Позиції окупантів щоденно послаблюються. Наша артилерія пошкодила системи ППО, встановити нові у росіян змоги немає", - зазначає він.

"Також не можуть підсилювати передову на правому березі, де точаться бої. Тому кожен день працює на нашу перемогу", - додає він.

Хлань також повідомив, що ЗСУ знищили 2 ворожих склади з боєприпасами. 

"Офіційно підверджено, що ті вибухи, що за добу чули у Музиківці та Новій Каховці - це мінус 2 ворожих склади з боєприпасами. Чекаємо на інформацію з районів, що подалі від Херсона", - резюмує він.

Читайте: Армія РФ намагалася провести штурмові дії в Херсонській області, - ОК "Південь"

Позиції окупантів на Херсонщині щоденно послаблюються. Наша артилерія пошкодила системи ППО, знищено склади боєприпасів у Музиківці та Новій Каховці, - Хлань 01
Позиції окупантів на Херсонщині щоденно послаблюються. Наша артилерія пошкодила системи ППО, знищено склади боєприпасів у Музиківці та Новій Каховці, - Хлань 02

Автор: 

боєприпаси (2297) вибух (4525) склад (183) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+5
Молодці, боріться і перемагайте. Україна понад усе
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14.08.2022 11:24 Відповісти
+3
командири орків вже на лівому березі
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14.08.2022 11:36 Відповісти
+2
Ви дiйсно так наiвнi?Не тiште себе iллюзiями...
Щоб завдати кацапам хоть якогось значного " психологiчного удару" ,треба не один мисяць доносити iм реальну iнформацiю виключно по Цетральному гавнобаченню в прайм-тайм ,на iх любимих "ток-шоу"...Все iнше iм абсолютно по*уй! Вони нiчого адекватно не сприймають,крiм цього дурману...Це конченi покидьки!
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14.08.2022 13:22 Відповісти
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Молодці, боріться і перемагайте. Україна понад усе
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14.08.2022 11:24 Відповісти
То шо будем іх брати ше теплими
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14.08.2022 11:25 Відповісти
Окупанти це не розуміють а зрозуміють тоді коли буде пізно наступ взагалі провалиться оборонятися важко буде а тікати будуть командири залишаючи рядових на загибель.
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14.08.2022 11:34 Відповісти
командири орків вже на лівому березі
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14.08.2022 11:36 Відповісти
напрошується знищення ліній і засобів зв"язку..)
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14.08.2022 11:59 Відповісти
ТАК.

1.навести і УТРИМУВАТИ понтонні мости довжиною 1 км-сізіфова праця для рашистів..

2.Катерами багато не переправиш..не техніку.

3.Баржі повільні(легкі цілі) і їх на окупованій території катма..
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14.08.2022 11:57 Відповісти
Був ролик, як кацапня два, чи три, понтони зчепила і тягає туди сюди катером біля Антонівського моста через Дніпро. Переправляли цивільні машини, але на такому паромі й танк можна переправити, але скільки часу це займе ... Та й потопити той понтон разом з танком не важка справа при хорошому коригуванні вогню, мабуть.
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14.08.2022 12:31 Відповісти
Хороший кацап - дохлый кацап. Это аксиома, проверено и доказано ВСУ.
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14.08.2022 11:57 Відповісти
Як отримати максимальну користь від ймовірної перемоги на правому березі?
Ідеї:
1. це шанс завдати психологічного удару противнику. Нагадуйте росіянам скрізь, що вони втратили Київ, Суми, частину Харкова і тепер Херсон. Все буде Україна.
2. Це шанс покалічити ворожу армію. Але для цього вони повинні потрапити в пастку. Не дайте їм втекти на понтон в кінці і продовжуйте боротьбу на лівому березі.
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14.08.2022 12:10 Відповісти
Ви дiйсно так наiвнi?Не тiште себе iллюзiями...
Щоб завдати кацапам хоть якогось значного " психологiчного удару" ,треба не один мисяць доносити iм реальну iнформацiю виключно по Цетральному гавнобаченню в прайм-тайм ,на iх любимих "ток-шоу"...Все iнше iм абсолютно по*уй! Вони нiчого адекватно не сприймають,крiм цього дурману...Це конченi покидьки!
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14.08.2022 13:22 Відповісти
 
 