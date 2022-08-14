УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13635 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 912 13

Музикант Положинський закликає ВР призначити адвоката Маселка членом Вищої ради правосуддя

Адвокат та громадський діяч Роман Маселко - достойна кандидатура для призначення у Вищу раду правосуддя.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав відомий музикант Олександр Положинський, який раніше підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В цій війні ми переможемо. Але коли закінчиться вона, наша боротьба не припиниться. Адже нам треба будувати нову країну, нову Україну - й не лише за формою, але й за змістом. Серед іншого, потрібно буде судити й карати ворогів, злочинців, зрадників та колаборантів. Від того, які люди одягатимуть суддівські мантії, від їхнього професійного рівня, від їхніх моральних принципів та якостей, залежатиме й те, чи буде суд справедливим, чи буде покарання належним, та чи нова безкарність не спонукатиме до нових воєн, зрад чи злочинів", - зазначає він.

Положинський нагадує, що наступного тижня у Верховні Раді відбудеться важливе голосування. Народні депутати обиратимуть кількох людей, що вирішуватимуть долю усіх суддів в Україні - кому лишитись на посаді, а кому піти геть за хабарі чи свавільні рішення. Йдеться про посади у Вищій раді правосуддя.

Також читайте: "Слуги народу" хочуть провалити голосування за призначення адвоката Маселка членом ВРП, бо їм "треба своя людина на порішать", - волонтер Сініцин

"Ці слова я пишу найперше із закликом саме до народних депутатів підтримати в цьому голосуванні кандидатуру Романа Маселка. Роман відомий адвокат та громадський діяч, який під час Революції Гідності покинув роботу в банку і став захищати майданівців, проти яких свавільно заводилися справи. Роман також відомий завдяки відстоюванню прав потерпілих у справах проти так званих суддів Майдану - тих, хто виносив рішення з вказівки тодішньої влади", - додає Положинський.

"Я знаю, що серед нардепів із фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" є чимало тих, хто сповідує цінності та ідеали, близькі багатьом із нас. Ті цінності та ідеали, які мільйони українців виборювали на Майдані, ті, проти яких, в тому числі, зараз іде війна. Тому ваш голос за Романа Маселка у Вищу раду правосуддя буде логічним, послідовним і надзвичайно важливим кроком. Я впевнений, що з допомогою Романа в нас буде менше приводів для нарікань на адресу судової системи, а більше приводів для задоволення рішеннями й результатами процесів. Тому дуже прошу всіх порядних депутатів підтримати, а також прошу переконати своїх колег зробити те саме", - резюмує Положинський. 

Музикант Положинський закликає ВР призначити адвоката Маселка членом Вищої ради правосуддя 01

Також читайте: До вересня планують обрати доброчесний склад Вищої ради правосуддя, - нардеп Маслов

Автор: 

ВР (15045) Положинський Олександр (9) Вища рада правосуддя (583) Маселко Роман (98)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
он только подписи ставит,решает ермак
показати весь коментар
14.08.2022 13:36 Відповісти
+10
А сволота і покидьок татаров цього нє адабряєт. Напевно заклики музиканта Положинського так в залишаться закликами.
показати весь коментар
14.08.2022 13:37 Відповісти
+6
Всі призначення робить Тойшоневтік.
показати весь коментар
14.08.2022 13:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб змінити судівсько-прокурорську систему, потрібно їх створити з нуля.
показати весь коментар
14.08.2022 13:26 Відповісти
Всі призначення робить Тойшоневтік.
показати весь коментар
14.08.2022 13:31 Відповісти
он только подписи ставит,решает ермак
показати весь коментар
14.08.2022 13:36 Відповісти
Наче пристойна людина ,що не кажіть а очі дзеркало та й черево до підборіддя не достає.
показати весь коментар
14.08.2022 13:33 Відповісти
Ооо, соловейко ти наш, Сашко.
показати весь коментар
14.08.2022 13:34 Відповісти
А сволота і покидьок татаров цього нє адабряєт. Напевно заклики музиканта Положинського так в залишаться закликами.
показати весь коментар
14.08.2022 13:37 Відповісти
Але й новина! Якийсь музикант П -држинський закликає ВР призначити адвоката членом ВР правосуддя... П-ц...
А його сусіда - підараст (активний) закликає президента призначити Арпр-тр-стовича - підараста (пасивного) міністром оборони. ПОбільше б таких "новин" і "кадрів"- може й ситуація на фронтах покращиться...
показати весь коментар
14.08.2022 14:19 Відповісти
я не уявляє що треба зробити з потворами якщо Маселко не затвердять!
показати весь коментар
14.08.2022 14:20 Відповісти
нічого. Що Ви з ними зробите, коли в країні 73%? Вони через півтора року виберуть президентом абристовича, бо він вміє гарно брехати, або зразу єлдака.
показати весь коментар
14.08.2022 15:07 Відповісти
Чув про цього пана багато хорошого. Але депутати не зацікавлені в тому, щоб у нас були чесні судді, в яких верховенство права понад усе....От це ми і побачимо...
показати весь коментар
14.08.2022 14:21 Відповісти
Роману Маселку, адвокату Майдана, мій великий респект!
показати весь коментар
14.08.2022 16:01 Відповісти
А можно, всех "Музикантов Положинських" ,послать заниматься своим делом? Ну там на балалайке лабать?
показати весь коментар
14.08.2022 17:17 Відповісти
Краще послати одного клоуна із кварталу95 займатися своєю справою, а президентом має бути політик, а не пєтрушка із карпаратівів кацапських олігархів.
показати весь коментар
14.08.2022 17:38 Відповісти
 
 