Музикант Положинський закликає ВР призначити адвоката Маселка членом Вищої ради правосуддя

Адвокат та громадський діяч Роман Маселко - достойна кандидатура для призначення у Вищу раду правосуддя.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав відомий музикант Олександр Положинський, який раніше підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В цій війні ми переможемо. Але коли закінчиться вона, наша боротьба не припиниться. Адже нам треба будувати нову країну, нову Україну - й не лише за формою, але й за змістом. Серед іншого, потрібно буде судити й карати ворогів, злочинців, зрадників та колаборантів. Від того, які люди одягатимуть суддівські мантії, від їхнього професійного рівня, від їхніх моральних принципів та якостей, залежатиме й те, чи буде суд справедливим, чи буде покарання належним, та чи нова безкарність не спонукатиме до нових воєн, зрад чи злочинів", - зазначає він.

Положинський нагадує, що наступного тижня у Верховні Раді відбудеться важливе голосування. Народні депутати обиратимуть кількох людей, що вирішуватимуть долю усіх суддів в Україні - кому лишитись на посаді, а кому піти геть за хабарі чи свавільні рішення. Йдеться про посади у Вищій раді правосуддя.

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"Ці слова я пишу найперше із закликом саме до народних депутатів підтримати в цьому голосуванні кандидатуру Романа Маселка. Роман відомий адвокат та громадський діяч, який під час Революції Гідності покинув роботу в банку і став захищати майданівців, проти яких свавільно заводилися справи. Роман також відомий завдяки відстоюванню прав потерпілих у справах проти так званих суддів Майдану - тих, хто виносив рішення з вказівки тодішньої влади", - додає Положинський.

"Я знаю, що серед нардепів із фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" є чимало тих, хто сповідує цінності та ідеали, близькі багатьом із нас. Ті цінності та ідеали, які мільйони українців виборювали на Майдані, ті, проти яких, в тому числі, зараз іде війна. Тому ваш голос за Романа Маселка у Вищу раду правосуддя буде логічним, послідовним і надзвичайно важливим кроком. Я впевнений, що з допомогою Романа в нас буде менше приводів для нарікань на адресу судової системи, а більше приводів для задоволення рішеннями й результатами процесів. Тому дуже прошу всіх порядних депутатів підтримати, а також прошу переконати своїх колег зробити те саме", - резюмує Положинський.

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