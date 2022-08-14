На Сумщині запрацював хаб для переселенців із Луганщини. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 серпня, на Сумщині запрацював хаб для переселенців з Луганщини.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"У Координаційному центрі наші ВПО зможуть отримати психологічну, правову, згодом і гуманітарну допомогу. А найголовніше - це стане осередком луганської спільноти на Сумщині. Плануємо проводити тут різні заходи, які допоможуть людям адаптуватися на новому місці", - зазначив він.
Топ коментарі
+3 Вася Невася
показати весь коментар14.08.2022 15:24 Відповісти Посилання
+3 Шура Семенец #481401
показати весь коментар14.08.2022 15:27 Відповісти Посилання
+2 Roman Romal
показати весь коментар14.08.2022 15:09 Відповісти Посилання
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А житло для переселенців де?
Частина знімають за дуже немаленькі гроші ( не маючи нормального заробітку при тому).
Значна частина наразі мешкає у лікарнях, дитсадках та інших непристосованих приміщеннях.
Але хтось бачив житло, що для них будується?
Чи може хоч тимчасові містечка - вагончики? Немає такого.
Незабаром навчальний сезон, осінь-зима, холдои.
Але ніхто не ворушиться.
Я чогось не розумію???