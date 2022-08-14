На Сумщині запрацював хаб для переселенців із Луганщини. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 серпня, на Сумщині запрацював хаб для переселенців з Луганщини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Координаційному центрі наші ВПО зможуть отримати психологічну, правову, згодом і гуманітарну допомогу. А найголовніше - це стане осередком луганської спільноти на Сумщині. Плануємо проводити тут різні заходи, які допоможуть людям адаптуватися на новому місці", - зазначив він.









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