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На Сумщині запрацював хаб для переселенців із Луганщини. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 серпня, на Сумщині запрацював хаб для переселенців з Луганщини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Координаційному центрі наші ВПО зможуть отримати психологічну, правову, згодом і гуманітарну допомогу. А найголовніше - це стане осередком луганської спільноти на Сумщині. Плануємо проводити тут різні заходи, які допоможуть людям адаптуватися на новому місці", - зазначив він.

На Сумщині запрацював хаб для переселенців із Луганщини 01
На Сумщині запрацював хаб для переселенців із Луганщини 02
На Сумщині запрацював хаб для переселенців із Луганщини 03
На Сумщині запрацював хаб для переселенців із Луганщини 04

Також читайте: У Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонської області. ФОТОрепортаж

Автор: 

Сумська область (3882) евакуація (2343) переселенці (986) Гайдай ЛОГА (921) Живицький Дмитро (466) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+3
Мои уехали по зеленом коридору еще в начале.В первую очередь они не надежные Украинцы,доверия к ним нет.Почему то раха в 14 году не сунулась в Сумсую область и в 22 отгребла по хлебалу
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14.08.2022 15:24 Відповісти
+3
Вас еще не освободили? Тогда мы идем к вам.
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14.08.2022 15:27 Відповісти
+2
О, нова партія луГандонців коригувальників!!!! Тепер обстріли сумщини будуть влучнішими!!!! 😡😡😡😡
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14.08.2022 15:09 Відповісти
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О, нова партія луГандонців коригувальників!!!! Тепер обстріли сумщини будуть влучнішими!!!! 😡😡😡😡
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14.08.2022 15:09 Відповісти
А вы у жителей спросили их мнение??Я против этой непонятной биомассы.Главное условие-пусть ведут себя нормально,в чем я сомневаюсь
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14.08.2022 15:10 Відповісти
Ви були в шкурі переселенців? Тікали голі і босі? Вести потрібно усім нормально, а не встановлювати норми поведінки для цих людей. Вони українці.
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14.08.2022 15:15 Відповісти
Мои уехали по зеленом коридору еще в начале.В первую очередь они не надежные Украинцы,доверия к ним нет.Почему то раха в 14 году не сунулась в Сумсую область и в 22 отгребла по хлебалу
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14.08.2022 15:24 Відповісти
Значить, якщо ваші виїхали на початку, то вони надійні....дивне мислення, дитяче. Якщо я напишу,що тут багато українців також ведуть себе не морально, що тоді.
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14.08.2022 15:54 Відповісти
я сразу думал о семье,особенно о малых,это мышление развитого человека,а гулять с детьми во дворе во время воздушной тревоги это уровень выбравших Зе.
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14.08.2022 16:03 Відповісти
Хаб, то мабуть добре.
А житло для переселенців де?
Частина знімають за дуже немаленькі гроші ( не маючи нормального заробітку при тому).
Значна частина наразі мешкає у лікарнях, дитсадках та інших непристосованих приміщеннях.
Але хтось бачив житло, що для них будується?
Чи може хоч тимчасові містечка - вагончики? Немає такого.
Незабаром навчальний сезон, осінь-зима, холдои.
Але ніхто не ворушиться.
Я чогось не розумію???
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14.08.2022 15:11 Відповісти
есть площадя,требующие ремонта.Требующие ремонта по бумагам дороже,чем элитное жилье
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14.08.2022 16:08 Відповісти
на фотографії мабуть "захисники патріоти" рідної Луганщини ?
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14.08.2022 15:17 Відповісти
Да,кормильцы наши,многим им благодарочка отдельная,без ни не было бы и войны
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14.08.2022 15:28 Відповісти
Перестаньте хамить в сторону українців. Вони хоч українську мову знають,а то зайшли на сайт учора і про Суми розказує
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14.08.2022 16:07 Відповісти
Я в Сумах живу и знаю,чем дышет город,а Вам посоветую пойти нах.Да Сумы они такие не совсем гостеприимные всяким непонятным
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14.08.2022 16:11 Відповісти
а хіба в Україні є хтось ,хто не платить податки і не допомагає утримувати органи влади,та армію .?
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15.08.2022 00:05 Відповісти
Вас еще не освободили? Тогда мы идем к вам.
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14.08.2022 15:27 Відповісти
ото ж...з язика зірвав. Своїх підарів наводчиків не бракує, а тут тіпо послєдняя вална...якісь зеки і їх лахудри. знаю, що кажу- вистачило двох ротацій для розуміння напрямку руху того наброду ...
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14.08.2022 15:46 Відповісти
меРтвечуцко-козаковская подстилка верещюк с фсбэшником Елдаком и Оманским Нарко-Ослом уже "открыли хаб" на Херсонщине....
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14.08.2022 15:52 Відповісти
 
 