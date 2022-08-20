Не облаштували захисні об’єкти: меру Костянтинівки та очільнику комунального підприємства повідомлено про підозру. ФОТО

Правоохоронці Донеччини розслідують справу щодо привласнення бюджетних коштів.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, міському голові Костянтинівки та керівнику місцевого комунального підприємства на Донеччині повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, на початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами.

Відомо, що мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, не здійснивши жодних будівельних робіт із облаштування захисних об’єктів міста, заволоділи бюджетними коштами міськради у сумі понад 363 тисячі грн. Підозрювані розпорядились ними на власний розсуд.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.