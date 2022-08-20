УКР
Не облаштували захисні об’єкти: меру Костянтинівки та очільнику комунального підприємства повідомлено про підозру. ФОТО

генпрокуратура

Правоохоронці Донеччини розслідують справу щодо привласнення бюджетних коштів.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, міському голові Костянтинівки та керівнику місцевого комунального підприємства на Донеччині повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Читайте також: Окупанти двічі обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Знищено під'їзд у багатоповерхівці, - ОВА. ФОТОрепортаж

За даними слідства, на початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами.

Відомо, що мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, не здійснивши жодних будівельних робіт із облаштування захисних об’єктів міста, заволоділи бюджетними коштами міськради у сумі понад 363 тисячі грн. Підозрювані розпорядились ними на власний розсуд.

Також читайте: Унаслідок обстрілу окупантів зруйновано помпову підстанцію в Костянтинівці

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Не облаштували захисні об’єкти: меру Костянтинівки та очільнику комунального підприємства повідомлено про підозру 01

Донецька область (9683) Офіс Генпрокурора (3455) Костянтинівка (470)
+4
чекали на орків, що тут не зрозуміло, готувалися на шашлики.
20.08.2022 11:49 Відповісти
+3
Тільки там? А у столиці є обладнані зупинки, як у Харкові? Зупиняється транспорт по наказу геніального мєра і люди сидять на зупинці просто неба чи йдуть пішки. На петицію до КМДА відповіді нема.
20.08.2022 11:46 Відповісти
+3
Так це ж точний портрет всій Зе-влади:
Три роки розкрадають Бюджет і не роблять жодних захисних заходів!
20.08.2022 12:03 Відповісти
чекали на орків, що тут не зрозуміло, готувалися на шашлики.
20.08.2022 11:49 Відповісти
А у Вінниці. Після обстрілу ???? Гройсмановсько-Моргуновсько- Борзовська шобла, та що попродавала бомбосховища під ресторації і стоянки, тільки і спромоглася, що за кошти містян, надругувати х..ню і почипити в кожному подвалі, що то є аху...нне бомбосховище.....
20.08.2022 11:52 Відповісти
Щось мені цей сюжет нагадує одного "гумориста" із Банкової
20.08.2022 11:57 Відповісти
розстріляти гниду
20.08.2022 12:03 Відповісти
на передок вантну нечисть, нехай ідуть до своїх через лінію фронту
20.08.2022 12:12 Відповісти
Дуже зручненько все перекласти на тих хто зараз,а ще краще потім буде,при владі.Та ви ж забули про найвеличнішу реформу сивоногого гетьмана-місцеве самоврядування.Бюджети міст формували самостійно тільки вибрані мери.Всі гроші міст залишалися в містах.Тому,дорогенькі "патріоти і патріотки" і свідки самого Петра-всі питання по укриттям до своїх мерів і голів територіальних громад.Зе вистачає -і ракети в асфальт,і міни Чонгару,і ракетна програма і т. д.Але мухи окремо,а котлети окремо...Не путати з Тищенко.
20.08.2022 13:47 Відповісти
Це вже якись зашквар! Наш юоневтік чотири рази вухилявся від армії - але за це поеарання іншім. Не готувався жо війни, просрав грощі, боехав про напад - але інші за таке є зрадниками... Це так і має бути, чи тут щось не те?
20.08.2022 13:56 Відповісти
А Зеленскому не сообщили о подозрении в не оборудывании позицый обороны Бучи, Ирпеня, Херсона и тысяч других городов и сел о ужасов которых никто не знает пока они под окупацией...
Где подозрения Зеленскому, которого предупреждали за 5 месяцев... Где оборонные позиции? Где укреп районы? Где взораные мосты твою м..ть?!!
Так а где подозрение...
20.08.2022 21:49 Відповісти
 
 